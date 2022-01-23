Берлин, , 08:59 — REGNUM Андрей Мельник — посол Украины в Германии — прокомментировал газете Welt отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым «не вернется в состав Украины».

Он сообщил, что украинская сторона приветствует решение Шенбаха уйти в отставку и добавил, что произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность ФРГ».

Слова немецкого командующего повергли «в глубокий шок» всю общественность Украины, добавил Мельник.

Ранее Кай-Ахим Шенбах заявил, что попросил министра обороны Кристине Ламбрехт об отставке после слов о Крыме.