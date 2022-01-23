Сеть: «Осталось гробы прислать!» — ФРГ передаст Украине полевой госпиталь
Украине передадут мобильный полевой госпиталь (на него выделены 5,3 млн евро). Об этом 22 января заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, отметив также, что ФРГ стоит на стороне Киева, а поставки оружия не помогут урегулировать конфликт.
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Новость обсудили на странице канала 112.ua, а также на телеграм-канале «headlines Украина». Многие усмотрели в данной новости повод для сарказма.
«Лучше развернуть психушку на пару миллионов человек», — иронизирует Александр С.
«Многоэтажный дурдом, а не госпиталь надо», — не без сарказма добавил «Пионер всем ребятам пример».
«Очень тонкий намёк», — пишет Юрий.
«Мельник ещё побудет немного послом [Украины] в Германии, так вообще будут… посылать скоро», — отреагировал KeS.
«Хорошо, что не крематорий пообещали», — написала Ирина.
«Кабинет психолога выделите!» — призвал Qwerty.
«Себе оставьте! Украина не хочет войны!» — пишет Ольга М.
«У меня вопрос, зачем нам военно-полевой госпиталь из Германии, если президент [Владимир Зеленский] заверил, что войны не будет?.. Нас дурят или мы чего-то не знаем?..» — задалась вопросом Лилия К.
«Такое впечатление, что Запад нам эту войну просто навязывает. Вы не хотите? А надо! Отличное решение — устроить на нашей территории полигон для боевых действий… Спровоцировать-таки Россию на конфликт. Только где они, а где мы? Нас с землёй сравняют, а они там где-то у себя выскажут по этому поводу обеспокоенность и озабоченность, и вот он, официальный повод в очередной раз закрутить гайки Путину. Нам это, простите… [зачем]?» — спросила Iren Borisovna P.
«А Германия не хочет взять хотя бы пять онкобольных деток на бесплатное лечение? Чтобы помочь Украине. Или их помощь только чтобы нас уничтожить?» — отреагировала Татьяна Л.
«Похоже, войну уже затевают… Не могут дождаться, чтоб Путин напал», — написала Татьяна П.
«Военно-полевой госпиталь это самое оно для Украины, как раз для мира и процветания», — с сарказмом добавила Виктория К.
«И психоневрологический?!» — поинтересовался Yuri G.
«Ну хоть не оружие, и на том спасибо», — пишет Вера П.
«Осталось только, чтоб кто-нибудь еще самолеты с гробами прислал. Тогда уже можно спокойно сидеть и ждать, когда же Путин «нападет», — не без сарказма подытожила Tamila P.