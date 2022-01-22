Берлин, , 14:21 — REGNUM ФРГ стоит на стороне Киева, Украине передадут мобильный полевой госпиталь (на неего выделены 5,3 млн евро), но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт. Об этом 22 января заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

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«В феврале будет передан полностью укомплектованный полевой госпиталь, будет обеспечено … обучение, и все это при софинансировании со стороны ФРГ в размере 5,3 млн евро… Мы на стороне Киева. … Поставки оружия сейчас бы не помогли, все федеральное правительство согласно с этим», — сказала она изданию Welt.

Также Украине были переданы аппараты ИВЛ, раненные украинские солдаты получают лечение в госпиталях бундесвера, добавила она.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны РФ у границ Украины.

В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.