Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что США понимают под «вторжением» на Украину любое пересечение украинской границы российскими военными, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Разобравшись с тем, что значит слово «вторжение», Байдену предстоит понять, что такое «Россия» и что такое «Украина», — шутит Пётр Н.

Многие пользователи заметили, что Америка то и дело говорит о неком вторжении России, которого до сих пор не произошло. Граждане подозревают, что своими провокациями США всё-таки доведут Россию до того, что ей придётся стать агрессором в глазах Запада.

«Боже, ну как же им всё-таки хочется, чтобы Россия вторглась! А она всё никак не хочет туда идти и не собирается! А ведь столько визга вокруг этой ситуации! Нужно начинать, наверное, визжать по-другому поводу: нужно ещё что-то придумать!» — отметила Наденька И.

Некоторые комментаторы отмечают, что США возмущаются российскими войсками, которые до сих пор не вошли на территорию Украины, но почему-то умалчивают о поставках вооружения и военных инструкторах НАТО, которые уже находятся на украинской территории.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

«Невероятные лицемеры! США и Англия уже вторглись на Украину со своими военными инструкторами, соответственно становятся соучастниками боевых действий против ЛНР и ДНР! Участники конфликта, а не мирного решения, хочу заметить! Россия в праве заступится за русскоязычное мирное население ДНР и ЛНР!» — указывает Евгений О.

Часть людей так и не поняла, зачем президент США начал разъяснять окружающим, что под словом «вторжение» подразумевает Белый дом. Граждане считают, что американский лидер сам не до конца уверен в том, правильно ли он понимает это значение.

«А разве никто не знает значение слова «вторжение»? Кому Байден эту лекцию устроил? Самому себе?» — задаётся вопросом Андрей В.

«Умственная отсталость президента США Джозефа Байдена уже видна всему миру. Он, видимо, сам себе повторяет значение слова «вторжение», которое он постоянно повторяет. Он стремительно теряет свой рейтинг и это уже факт», — считает Татьяна Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Байден, по сути, опроверг заявления украинских политиков о том, что Россия уже якобы вторглась на украинскую территорию, а в Донбассе они, мол, воюют ни с какими не ополченцами, а прямо-таки с вооружёнными силами Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Своим недальновидным заявлением Байден подтвердил тот факт, что никаких российских военных на территории Донбасса никогда не было, иначе «вторжение» было бы признано уже в качестве осуществившегося факта. Украинцы, вас предал ваш же хозяин!» — обращается Олег К.

Нашлись и те, кто убежден, что Байден с Путиным, судя по всему, уже договорились, что если правильно оформить признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, то введение российских войск на эту территорию вторжением считаться уже не будет.

«Интересные торги пошли. Если Россия признает независимость ДНР и ЛНР, то территории данных республик уже не будут считаться частью Украины, а значит, Россия может ввести туда войска с разрешения местных правительств. Вот такая многоходовочка готовится при участии американского президента», — поделился своим мнением Владимир Р.

Напомним, 21 января президент США Джозеф Байден заявил журналистам, что США понимают под «вторжением» на Украину любое пересечение украинской границы российскими военными.