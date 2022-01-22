Заявление главы МИД России Сергея Лаврова в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что дальнейшее игнорирование требований Москвы по гарантиям безопасности будет иметь самые серьёзные последствия, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 января в социальной сети «ВКонтатке».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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»Ну, если они согласны на наши условия, могли бы и сейчас ответить. Что ждать-то? Весь мир в панике! Владельцы ФРС США обсуждают, что дальше делать, или бегут из Вашингтона в Москву?» — задаётся вопросом Сергей К.

Многие пользователи стали гадать, почему американцы затягивают переговоры относительно гарантий безопасности, предложенных Россией. Некоторые из них уверены, что США уже приняли решение не идти на уступки Москве, но тем не менее продолжают тянуть время, чтобы выторговать для себя более выгодные условия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Да ничего они не согласуют. Тянут время, чтобы выторговать для себя что-нибудь. По-моему это очевидно», — поделился своим мнением Леонид Л.

Часть комментаторов пришла к выводу, что ни о каких действительно серьёзных последствиях для США и речи быть не может, иначе мы бы видели спешный исход семей представителей российской элиты и их возвращение на Родину.

«Последствия? Для кого? Для детей чиновников? Или для простого российского народ? Типа поднимем цены в два раза, чтобы народ ещё больше ненавидел Америку? У множества чиновников, бизнесменов и депутатов семьи за границей, имеется иностранное гражданство, как и особняки, капиталы в оффшорах, возможно, даже левый бизнес, акции и всё прочее. А тут последствия для Америки… Ага, конечно», — пишет Димка Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ряд пользователей указывает на то, что Россию активно подталкивают к конфронтации с Западом, но делают это элитные группы, с которыми у российского народа нет ничего общего.

«Пусть воюют олигархи, министры, депутаты, их любовницы и любовники. Им это быстро надоест. А для нас, простых людей, в этой войне нет интереса. По какому праву господа с двумя и тремя гражданствами заставляют убивать друг друга тех, у кого и жизнь, и гражданство — только одно? Мы им такого права не давали», — написал Константин Х.

Отдельные комментаторы призывают российское руководство сделать резкий разворот в сторону интересов простого русского человека, иначе под давлением извне российское общество может дать трещину.

«Российским властям пора уже прекратить водить хороводы вокруг западных стран и начать заниматься своими внутренними вопросами. Если Россия будет крепка изнутри, то никто снаружи её тронуть не посмеет. Если же общество настроено против зажравшейся элиты, то жди раскола, а значит, иностранной интервенции впоследствии», — предупреждает Ольга Ш.

Нашлись и те, кто убеждены, что серьёзными последствиями для США может оказаться признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, что принесёт за собой глобальные изменения на геополитической карте.

«Войны не будет. Россия этого не допустит, но вот своё наша страна возьмёт. К примеру, признание независимости ДНР и ЛНР с последующим включением этих республик в состав Российской Федерации нас устроит», — отмечает Андрей К.

Напомним, 21 января на сайте российского Министерства иностранных дел появилась информация о том, что глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Женеве, что дальнейшее игнорирование требований Москвы по гарантиям безопасности будет иметь самые серьёзные последствия.