С четверга, 27 января, в Великобритании отменяется обязательный масочный режим, населению рекомендуют вернуться с удаленной работы в офисы. Премьер-министр Борис Джонсон и министр здравоохранения Саджид Джавид с гордостью заявили, что обязательная самоизоляция скоро также закончится и страна вернется от плана Б к плану А, который подразумевает продолжение массовой вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тем не менее у части населения эти новости вызвали не радость, а чувство тревоги, в особенности у людей с заболеваниями иммунной системы, которых вакцина не спасет, а COVID-19 вероятнее всего закончится смертью.

Так, одна жительница Великобритании рассказала BBC, что она понимает, что многие люди сыты по горло всеми ограничениями, но она чувствует себя «человеком второго сорта».

Среди комментаторов оказалось много людей, которые относятся к уязвимым группам населения, которые должны быть вакцинированы в первую очередь, но у которых есть заболевания иммунной системы, из-за которых антитела к вирусу не вырабатываются. Они поделились своими историями и пришли к выводу, что возвращение к плану А для них будет бесполезным.

«Вчера я сдал кровь, чтобы проверить ее на наличие антител, в рамках исследования влияния трехкратной вакцинации на людей с ослабленным иммунитетом. Тест показал, что у меня нет антител, совсем! Каков шанс того, что я вернусь в общество?» — поинтересовался @TimAshby7.

Официальный сайт Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Вакцинация

«Действительно. Для некоторых медицинских экспертов вакцинация человека с ослабленным иммунитетом не влечет никаких изменений. Так что неважно, вакцинирован такой человек или нет», — объяснила @005Christof.

«Мы умрем, повезет, если будут очень тяжелые последствия. Для пациентов с раком может быть опасной обычная простуда. Когда у тебя нет иммунной системы, ты не можешь бороться с инфекцией», — рассказала @HighlandMookey.

Многие пользователи считают, что COVID-19 не изменил жизнь людей с ослабленным иммунитетом, потому что до него были другие вирусы, такие как грипп, которые представляли такую же опасность.

«Они продолжают жить так же, как они делали до ковида. Они всегда жили, зная высокий риск от этих вирусов. Пандемия не стала новым способом жизни для таких людей», — отметил @fairestthings.

«Он останется с нами навсегда. Каково решение? Мы должны сидеть взаперти вечно? Не слишком практично, не так ли. Если у вас иммунодефицитное расстройство, скорее всего любой вирус, даже новый штамм гриппа, может потенциально быть летальным», — прокомментировал @dpeccles.

Tim Dennell Масочный режим. Шеффилд, Великобритания

Ряд пользователей не согласился с таким мнением, потому что во время пандемии правила и ограничения применялись ко всем, они были хоть чуть-чуть защищены, а теперь, когда всех решили выпустить на свободу, но вирус никуда не испарился, остальное население может представлять для них большую опасность.

«Это новый способ жизни, потому что сейчас они знают, как много людей готовы пожертвовать ими только потому, что эгоисты чувствуют себя слегка неудобно», — объяснила @L_A_D_J.

Некоторые пользователи написали, что они прекрасно понимают, почему люди с ослабленным иммунитетом и заболеваниями иммунной системы боятся свободы. Однако они не считают, что эту проблему можно решить, обосновывая это тем, что нельзя постоянно сидеть дома из-за того, что для части населения вирус все еще представляет опасность.

«Большинство людей должны признать тот факт, что они уязвимы к инфекции, и так было всегда. Деятельность общества не может быть остановлена из-за этого, мы не можем постоянно страдать», — написал @FairlightS3.

«В один день мы должны будем сдвинуться с места и поставить в приоритет пациентов с раком, число которых увеличивается», — отметил @cdhannam.

«Мы не можем продолжать закрывать все и менять стиль жизни всех ради некоторых людей с особенностями», — считает @sinclairltyler.

«Я действительно не знаю, как это будут урегулировать. Я предположу, что те, кто сейчас в группе риска были там и до этого, но сейчас риск чуть выше. Нужно терпение и понимание, но я не уверен, насколько долго бизнес будет справляться с подобным среди своих сотрудников», — прокомментировал @VirtuAlexB.

Часть комментаторов согласилась с тем, что забывать про коронавирус не стоит, но и относиться к уязвимым категориям населения наплевательски не нужно.

«Определенно, я понимаю, что некоторые ограничения стоит отменить, но я уверен, что нужно делать как можно больше для трудового населения, которое чувствует себя беззащитно из-за заболеваний. Правительство должно помочь работодателям, чьим сотрудникам будет лучше работать из дома», — предложил @peterco92999148.