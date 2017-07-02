Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобно военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг другу производители вакцин и власти, но прививка спасает не всех. Число летальных исходов по всему миру уже приблизилось к цифре 5,5 млн.

Однако 10 января спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заговорил об окончании пандемии коронавируса. Он заявил: «Мы видим, что конец не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками». Эксперты не исключают, что совсем скоро COVID-19 перейдёт в разряд сезонных болезней.

Подробности о развитии ситуации с коронавирусом в мире читайте в трансляции ИА REGNUM.