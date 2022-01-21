Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что вторжение России на Украину приведет к серьезным и ужасным последствиям, обвинив президента России Владимира Путина в попытке воссоздания Советского Союза и напомнив про поражение в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В своей речи в Сиднее (Австралия) она призвала Путина отступить, не обращая внимания на то, что российский президент отрицает планы по вторжению на территорию Украины.

Большинство пользователей уверены, что никакие заявления британского министра не смогут напугать Путина, потому что Россия явно превосходит «остров» по количеству оружия.

«Путин наверняка сейчас сидит и трясется. Сколько у нас пригодных танков на руках? 50, может быть 100, на самом деле, я думаю, и 50 нет. А у Путина сколько? Тысяча, 10 тысяч, вы поняли, к чему я веду», — отметил @Kevin211021.

«Да, этого достаточно. Она его сумочкой бить будет?» — поинтересовался @FreddieScovell.

«Она серьезно думает, что Путин задрожит от страха? Россия могла бы легко разбить всю Великобританию, глазом не моргнув», — считает @madcatman1.

Комментаторы не понимают, почему Россия должна прислушиваться к заявлениям Лиз Трасс и что может сделать Великобритания, кроме как запугать словами, особенно когда внутри страны большие проблемы.

«Что мы будем делать? Заполним чемодан алкоголем и полетим в Москву?» — спросил @PWo_Sport_View, напомнив про скандал с вечеринками на Даунинг-стрит.

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«Почему Путин будет слушать Лиз Трасс? Это смешно», — прокомментировал @stphnfllws.

Tom Witham Лиз Трасс

«Я не слушаю эту идиотку, мне кажется, что Путин ничего не потеряет после этих высказываний», — отметил @keithward329.

«Она так же важна для Путина, как и я», — отметил @NHRacingFan1.

«Да, конечно, Владимир Путин будет серьезно относиться к этой сырной леди», — прокомментировал @chrisdazey.

«Они серьезно не будут ее слушать, это как остров Уайт (остров в Англии — прим. Д.С.) будет говорить Великобритании, чтобы та не вмешивалась в их политику», — сравнил @christo67809020.

В комментариях предположили, что подобные заявления со стороны Великобритании и США являются провокацией в надежде, что Россия все-таки совершит вторжение.

«Они действительно хотят, чтобы Россия сделала первый шаг», — считает @Since_201o.

Часть пользователей считает, что на самом деле Великобритания является своего рода марионеткой как для США, так и для России. Но США открыто используют «дружбу» против других союзников, а Россия тайно манипулирует внутренней политикой Великобритании. В комментариях предложили напомнить о последнем британским политикам.

«Он, должно быть, смотрит сейчас на это правительство, в приходе к власти которого он сыграл важную роль, и смеется. Один из его олигархов сидит в лордах», — написала @helenbmB1.

«Путину стоит преподать этим клоунам политический урок», — считает @ZaddyRadio.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ряд комментаторов считает, что уроки истории стоит напомнить британскому министру, а не России, и что поведение России в вопросе с Украиной имеет вполне логичное обоснование.

«У меня смешанные чувства по этому поводу. Вспомните Кубу», — предложил @geordieonline.

«Россия не учит уроки истории? Серьезно? Это плохой выбор слов. Действительно, уроки истории для России состоят в том, что на них два раза нападали с Запада», — напомнил @paulsoviet.

«Я уверен, что в среднем в Россию вторгались с Запада примерно каждые 70 лет на протяжении последней тысячи лет. После этого российская паранойя не кажется такой нерациональной», — считает @Rfairbairn 91 .

Пользователи предположили, что причиной конфликта являются США, которые просто используют Украину.

«Украина не союзник НАТО, но ей предоставляют столько оружия, чтобы сделать конфликт еще более хаотичным, чем он мог бы быть», — считает @mattyourmate.

«Великобритания и США крайне разочарованы нацистским украинским президентом-марионеткой, которого они сами же и поставили, и его нацистская армия получит хороший пинок от Путина и его армии, потому что Россия ненавидит нацистов», — прокомментировал @Andy76349863.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы выразили надежду, что ситуация на границе России и Украины не дойдет до вооруженного конфликта.

«Я думаю, что напряженная ситуация в той области может привести к чему-то убийственному. Я надеюсь, что все отступят и все обдумают», — надеется @Lucas_Disciple.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уже угрожала России серьезными экономическими последствиями в случае вторжения на территорию Украины. Тогда британцы также не оценили угроз и предупреждений.

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