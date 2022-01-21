Информация, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов из США, недавно посещавших украинскую территорию, не дожидаться обострения отношений с Россией и сразу ввести санкции против Москвы, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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"А может, не стоит ждать, когда Зеленский начнёт в Раде на рояле играть, а сразу посадить его в дурку?» — задаётся вопросом Николай Д.

Многие пользователи оказались крайне удивлены тем, как быстро президент Украины съезжает с катушек на фоне переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.

«Клоун, шут гороховый, президент, которого никто ни во что не ставит. К кому он там обращается? Если надо будет, введут, но его спрашивать не станут», — отмечает Владимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что безумие Зеленского значительно обострилось после возвращения на Украину экс-президента страны Петра Порошенко.

«Его даже алкаш Порошенко унизил! Кому какое дело, что это ничтожество, случайно оказавшееся на посту президента Украины, считает? Да никому. Пустой трёп, чтобы хоть немного спасти свой рейтинг. Но всё тщетно», — считает Игорь К.

Часть людей полагает, что украинский президент делает всё, чтобы спровоцировать обострение отношений с Россией. Граждане подозревают, что Зеленскому нужен пожар, чтобы на его фоне ещё чуть-чуть поправить полыхающей страной.

«Зеленский разве не понимает, что, если случится война, его потом публично вздёрнут? Зачем он подливает масло в огонь?» — задаётся вопросом Владимир В.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией американских сенаторов

«Ну введут американцы очередные санкции против России. Что для Украины-то поменяется? Жить лучше начнёте? Твой рейтинг, который ниже плинтуса, вверх пойдёт? Да и к тому же угроза санкций со стороны США необходима для торга с РФ. Если санкции принять заранее, то чем Америка будет грозить России? Ну что за бред творит Зеленский? Закройте этого буйного в отделении психотерапии. Он невменяемый!» — поделился своим мнением Вячеслав А.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский пришёл к власти на Украине под обещание о скором наступлении мира, но всё, что он делает в последнее время, можно назвать лишь стремлением приблизить войну.

«Мы никогда от него не услышим призывов к нормализации отношений. Сплошная агрессия льётся. Интересно, чьи указания он исполняет? Байден вроде как уже готов идти России навстречу», — заметила Кадария Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что украинский президент стал ходить по самому краю, идя в разрез той повестке, которая сложилась во внешней политике США.

«Соединённые Штаты пытаются наладить с Российской Федерацией диалог, а этот клоун всё делает для того, чтобы в конечном итоге вновь развязался крупномасштабный военный конфликт, но теперь уже с участием вооружённых сил России и войск НАТО. За такое, как мне кажется, Байдену следовало бы дать подзатыльник Зеленскому, иначе уже Америке придётся воевать с Россией, а этого никто не хочет», — подметил Александр П.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Напомним, 20 января портал Axios опубликовал материал со ссылкой на свои осведомленные источники, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов из США, недавно посещавших украинскую территорию, не дожидаться обострения отношений с Россией и сразу ввести санкции против Москвы.