Известие об активной подготовке вооружённых сил Украины к военным действиям на подступах к Донбассу широко обсуждают в интернете. Люди уверены, что за переброской реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган» и другой техники, а также участившимися нарушениями Минских соглашений стоит желание Запада втянуть Россию в военную провокацию. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии в соцсетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

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«Всё-таки неразумное всушное бандерье решилось на приступ. Такими установками эти твари поливали в 2014 году мирные города Донбасса. Потом, правда, наступили котлы», — напоминает Тим.

«Когда Россия проводит учения на своей территории, у Запада и США истерика. Но когда Украина в непосредственной близости к границе с Крымом проводит стрельбы с расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», никто даже не пискнет. Потому что стандарты двойные. Добряцаются они оружием.

Денег в стране нет, люди полуголодные, полухолодные, инфраструктура разваливается на глазах, государство летит в пропасть, а эти идиоты продолжают деньги в воздух пулять. Какой-то бред сумасшедших. В нормальную голову просто не укладывается. Украина бедная-нищая, а этот придурочный киевский режим зовет войну в свой дом», — отмечает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

«Мировая экономика схлопнулась, и её надо как-то оправдать, и война это единственный способ. Радует только то, что дипломаты пока ещё пытаются говорить, но очевидно, что словарный запас уже почти равен нулю», — отмечает Т.

«Впервые с 1945 года снова начал действовать ленд-лиз! В рамках этой программы идёт поставка вооружения!» — замечает Ч.

«Прямо, как синхронно, с началом переговоров в Женеве. И Казахстан — прямо перед переговорами с США, НАТО и Европой. Наводит на некоторые подозрения», — рассуждает Родион Каримов.

«Скорее всего, 4 февраля начнут: к открытию зимних Олимпийских игр — 2022, так же как и Грузия 08.08.2008…» — развивает тему о сроках начала провокации Дмитрий Чамов.

«Срочно признать ДНР и ЛНР и наладить поставки оборонительного вооружения туда!» — предлагает Владимир. «Не зря говорят, что страны Запада раз в 100 лет собираются вместе, чтобы получить очередных люлей», — иронизирует Д.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine РСЗ «Ураган» на вооружении украинской армии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе, известил официальный представитель Народной милиции в ДНР Эдуард Басурин. По его словам, на железнодорожной станции Красноармейск ВСУ доставили шесть единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и две РСЗ «Ураган» с кассетными боеприпасами.

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