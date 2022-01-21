На побережье Чёрного моря в перспективе может быть построен украинский космодром. Об этом 20 января сообщает ИА «Укринформ». Идея прозвучала на учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров. Если будут строить, то на границе Николаевской и Одесской областей.

Ракета

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие скептически отнеслись к информации о возможном строительстве украинского космодрома.

«А могут и не построить. Новость из разряда фантастики», — отреагировал egoriann.

«Ура… космодром, будем теперь бороздить…» — иронизирует Иван Л.

«Сегодня уже 1 апреля?» — смеется Вадим.

«Пандусы не могут построить и туалеты под камеры открывают. Какой космодром?» — недоумевает «Доктор Богдан».

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«Страна, которая не может отремонтировать старый советский мост, будет строить космодром?» — задался вопросом Marat.

«Ну да. После миллиарда деревьев можно и космодром», — пошутил Юрий.

«Там ведь арматура нужна. Много арматуры. А как с металлургией обстоят дела? Так же, как и со всем остальным?» — с сарказмом поинтересовался One Moment.

«В Киеве с 1993 года Подольско-Воскресенский мост не могут построить… а тут целый космодром. Клоуны», — отреагировал «Kіевлянинъ».

"Все, что могли, осталось в 1991 [году]. Теперь можем только громко кукарекать», — добавил Василий.

«На соломе и дровах разве в космос летать можно?» — иронизирует 44 169.

«Могут и Пальмовый остров построить, Эйфелеву башню, пирамиду больше египетской могут построить, ещё лифт в космос могут сделать. Все могут, но никогда не построят», — пишет Александр.

«Не могут — география не позволяет. Нужно как можно ближе к экватору. Там своя механика работает, и строить где попало не могут», — ответил Александру Oleg.

«Нью Васюки там вырастут», — не без юмора добавил Ruslik.

«У нас могут только бюджет разворовать!» — написал Павел Н.

«А могут деньги выделять и делать вид, что строят. Главное, штат набрать и директора назначить. Музей «революции гидности (достоинства. — О. П.)» тому пример. Но то мелочевка. А тут какой масштаб!» — пишет Татьяна.

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«Сто метров моста в Ильичёвске (переименован в Черноморск. — О. П.) достройте, космонавты…» — отреагировал Павел.

«В больницах ремонты сначала сделайте, космонавты…» — добавил Andrii D.

«Мосты строятся по 15 лет, а они космодром. Это так лет на тысячу. После земельных работ вообще забудут, что начинали строить, но деньги будут выделять», — написал Владимир.

«Гиперлуп уже построили. Теперь и космодром можно. Главное, чтобы имени Бандеры назвали, а то ракеты не взлетят», — с сарказмом подытожил Mad Max.

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