Томск, , 10:08 — REGNUM Для Томской области 2021 год выдался богатым на различные события. Однако, по мнению депутата думы города Томска, заместителя председателя «Партии Роста» Елены Ульяновой, для Томска 2022 год должен стать лучше предыдущего.

Томск Илья Борило © ИА Красная Весна

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В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Елена Ульянова отметила, что «в 2022 году выйдет на свободу Иван Кляйн». Весь прошлый год мэр Томска «находился под судом и следствием», а 30 декабря судья вынес решение: два года общего режима.

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«Огромное количество томичей собирали подписи в поддержку своего мэра, выходили его встречать к суду, но у российского правосудия своя обвинительная логика. Дело Кляйна — лакмусовая бумажка, которая показала, насколько беззащитно местное самоуправление в России. На любого мэра или главу поселения можно при желании «состряпать» дело «за действие или бездействие», «общее покровительство» и «нанесение ущерба авторитету органов власти». Эти фразы из решения суда по делу Кляйна теперь войдут в анналы юриспруденции, поскольку реального ущерба от действий мэра не было ни для Томска, ни для томичей. Следствие этот ущерб доказать суду так и не смогло», — рассуждает депутат.

«Особая грусть по итогам 2021 года состоит в том, что главный следователь по резонансному делу Ивана Кляйна задержан по подозрению в крупной взятке уже по другому делу. Так что сомнения в объективности следствия по делу Кляйна имеют основания», — убеждена Ульянова.

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Вторая громкая и незавершенная в прошлом году история — строительство в Томске на левом берегу Томи нового межвузовского кампуса, подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

«Этот мегапроект томского губернатора Сергея Жвачкина оценивается в 31 миллиард рублей. Томичи не против мегапроектов, более того, они заждались их. Но в умном университетском городе многие, в том числе и я, считают, что при реализации стратегических планов хорошо бы согласовывать их с людьми. Именно общественное возмущение на старте не позволило сначала выкупить 30 гектаров земли под кампус за баснословные 600 миллионов рублей из нищего областного бюджета: госдолг региона предельный. Но губернатор снова наступает на те же грабли: томичам теперь показывают неизвестно кем сделанный проект кампуса, рассказывают, что построят его на каких-то муниципальных землях, а на каких — до сих пор точно неясно. Эта история обязательно продолжится в 2022 году», — подчеркнула Елена Ульянова.

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Еще один важный по мнению собеседницы ИА REGNUM итог 2021 года — выборы в Законодательную думу Томской области.

«У меня есть основания считать, что у нас отобрали как минимум одно место в областном парламенте по партийному списку. Ещё один депутат должен был победить по одномандатному мажоритарному округу. Но к чему иногда приводят победы «на бумаге», мы хорошо видим в современной истории. Поэтому очень жду честных губернаторских выборов в сентябре 2022 года. Томская область заслужила другого губернатора», — подытожила Елена Ульянова.