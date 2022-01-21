Информация, согласно которой официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил о том, что власти Турции готовы стать посредниками в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган

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«У нас нет разногласий с Зеленским. О чём это говорит Эрдоган? Это у Зеленского разногласия со своим собственным народом», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи восприняли данное предложение как правильный жест со стороны Турции, который направляет конфликт на территории Украины в сторону мирного урегулирования.

«Молодец! Правильно! Но Владимира Путина надо пригласить, а Зеленского привезти, желательно на автобусе вдоль разрух, могил и слёз от того, что он натворил», — пишет Любовь В.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что Российская Федерация не ведёт боевые действия с Украиной и не является участником конфликта в гражданской войне на юго-востоке страны, поэтому встречаться главам России и Украины нет никакого повода.

«Россия не является стороной конфликта. О чём нам разговаривать с Украиной. С ними не о чем разговаривать, ведь не они принимают решений», — написал Алексей З.

Часть людей полагает, что если и разговаривать России по поводу отношений с Украиной, то только с настоящей хозяйкой украинских земель — Америкой.

«Эрдогану следовало для разговора пригласить Путина и президента США Байдена в Турцию для обсуждения разногласий по поводу НАТО и Украины в частности. Это был бы правильный ход, а так такая встреча России не требуется», — поделилась своим мнением Ефимия Б.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган

«Эрдоган маленько запоздал. Клоун ничего и никак уже не решает на Украине! А встречи с Путиным он хочет для очков на выборах. Решают и рулят на Украине там США и Россия — и только! Даже не Европа», — отмечает Ахад Г.

Ряд пользователей указывает на то, что президент России уже значительное время назад предложил украинскому лидеру провести встречу на территории Российской Федерации, но президент Украину проигнорировал данное предложение.

«А папу Карло со стамеской настругать Буратинков он не пригласил? Не фиг ездить к этому усатому коту Базилио. У нас страна большая, мест для встречи масса. Сюда, сюда всем неймущимся, тут и поговорят, если их допустят», — напоминает Света С.

Отдельные комментаторы отмечают, что пока Украина не начнёт выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, до тех пор нет необходимости встречаться президенту России с украинским лидером, который не исполняет свои непосредственные обязанности.

«Опять-таки зачем встречаться? Пусть Зеленский выполняет Минские соглашения! И никому не надо куда-то ехать будет!» — указывает Катерина К.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган

«Ещё один решала выискался. Уже есть Минские соглашения, которые Украина обходит стороной уже который год. Пусть Зеленский выполняет требования, и тогда ему надо будет бегать от одних к другим и искать, кто больше предложит. Украинцы, имейте уже самолюбие, хватит позориться», — обращается Emil A.

Напомним, 19 января газета Sabah опубликовала материал, согласно которому официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил о том, что власти Турции готовы стать посредниками в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.