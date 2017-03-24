В Женеве (Швейцария) 10 января начинается основной раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности.

Переговоры инициированы Москвой с целью нормализации политической ситуации в мире. В Москве настаивают на письменных гарантиях неперехода установленных Россией «красных линий». Прежде всего, на письменных гарантиях нерасширения НАТО. При этом Москва подчёркивает, что предложение является «пакетным», то есть должно приниматься или не приниматься целиком.

Между тем в Вашингтоне высказали готовность обсуждать отдельные пункты этого соглашения, отказавшись от некоторых других. Американские СМИ накануне саммита выступили с рядом заявлений о возможных санкциях против Москвы в случае «агрессии на Украине». В Москве в ответ подчеркнули, что если США и НАТО откажутся от нынешних предложений, их могут ожидать неприятные сюрпризы.

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