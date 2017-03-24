Замглавы МИД России, после предварительного раунда переговоров с США в Женеве Сергей Рябков:
«Потрясающе, замечательно! Мы погрузились в материю предстоящих дел, но разговор был сложный, он не может быть легким. Но в принципе деловой. Я думаю, что завтра (10 января 2022 года — прим. ИА REGNUM) время не будем тратить зря. Я оптимизма никогда не теряю, всегда руководствуюсь оптимизмом».
США допустили обсуждение с РФ вопроса неразмещения своих ракет на Украине
Белый дом готов обсуждать с Россией неразмещение американских ракет на территории Украины, прогресс в этой сфере возможен. Об этом 8 января заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.
WP: США намерены обсудить с Россией вопрос размещения ракет
Представители американской администрации намерены обсудить с российскими коллегами в Женеве вопрос размещения ракет, а также масштабы военных учений в странах Европы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
В МИД России оценили позицию США по переговорам в Женеве
Обнародованные перед встречей в Женеве подходы Соединенных Штатов по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
WSJ: для США «сдерживание» России важнее проблем Украины
The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для Соединённых Штатов важнее «сдерживание России» ради непоколебимости безопасности западных стран, чем ситуация на Украине.
Напомним, второй раунд российско-американских переговоров состоится сегодня, 10 января, в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января, а на 13-е запланированы консультации на площадке ОБСЕ.
Россия и НАТО будут вести переговоры, чтобы избежать конфликта по тем поводам, по которым еще можно договориться. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал политолог Богдан Безпалько.
По его словам, ведущие государства вынуждены договариваться между собой, чтобы избежать конфликтов, которые могут быть вызваны прокси-государствами, например Украиной.
«По Донбассу никаких прорывных решений не ожидаю. В лучшем случае может быть какое-то перемирие, даже не очень продолжительное. По большому счету это сохранение того состояния, в котором Донбасс находится сейчас», — считает эксперт.
В Госдепе призвали не верить заявлениям России после встреч с США
Комментарии российской стороны по итогам переговоров между США и Россией в Женеве, намеченных на 10 января, якобы не будут отражать истинный характер происходящего. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.
США на переговорах с РФ могут затронуть тему «Искандеров» в Калининграде
США на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде, передавал ранее телеканал NBC со ссылкой на источники.
Рябков: Россия ожидает быстрых результатов от переговоров по безопасности
Россия ожидает «быстрого результата» от переговоров с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом ранее заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.