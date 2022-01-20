Окончательный вывод группировки Коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

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»Где русские — там мир!» — пишет Александр М.

Многие пользователи отметили, что весь мир мог в очередной раз наблюдать, как профессионально сработали российские военные при поддержке других участников ОДКБ. Граждане рады, что наши ребята живые и невредимые вернулись домой с выполненным заданием.

«В очередной раз гвардейцы-десантники показали готовность выполнять задачи любой сложности в любой точке Земли. С выполнением боевой задачи и возвращением наших военных!» — написала Ирина Ф.

Mil.ru Подразделения КМС ОДКБ в Казахстане

Некоторые комментаторы указывают, что злопыхатели теперь кусают локти и не знают, как оправдаться за то, что ещё совсем недавно они обвиняли Россию и ОДКБ в оккупации Казахстана.

«А сколько вони было! И что, где все эти свидетели российской оккупации? Все вернулись домой! Казахстан остался свободен, ему лишь помогли сохранить государственность», — отмечает Саид И.

«Да уж, многим очень хотелось обвинить Россию во всех смертных грехах, а они раз, и вышли! Какая досада. А ведь уже начали петь песню про второй Афганистан и т.д. И пусть казахи сами с собой там разбираются, мы что могли, то сделали», — указывает Ярослав С.

Часть людей полагает, что российские миротворцы сдерживали деструктивные процессы в Казахстане, а теперь, когда они вернулись на Родину, республика вновь может оказаться окутана беспорядками.

«Только миротворцы вернулись, как митинги в Казахстане возобновились. Может, слишком рано вышли? Могли бы ещё немного побыть в соседней республике, так, на всякий случай», — написала Елена Е.

Минобороны.рф Коллективные миротворческие силы ОДКБ

«Слава богу, что все живые. Ребят никто не послал на убой, все чётко выполнили свои задачи и невредимые вернулись домой. Видимо, террористы просто в штаны наложили и не решились тягаться силой с российскими войсками», — предполагает Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что внутренние проблемы таких государств, как Казахстан, не должны влиять на безопасность соседних стран, чтобы потом российским миротворцам не приходилось гасить чужие пожары.

«То, что вернулись, — это хорошо. Наши ребята — молодцы, самые лучшие! Надеюсь, что больше им не придётся в новогодние каникулы восстанавливать порядок в соседних республиках. Сколько можно уже нашим парням отдуваться за чужие ошибки?» — задаётся вопросом Артём П.

Отдельные пользователи убеждены, что отныне ОДКБ — не какая-то абстрактная организация по защите интересов стран СНГ, а серьёзная военная организация, способная решать поставленные перед ней задачи.

«Впервые ОДКБ показало, что организация существует не только на бумаге. Вылетели в Казахстан, остановили там майдан, всем приказали жить мирно и спокойно вернулись на Родину», — отмечает Николай Н.

Mil.ru Торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане

Напомним, 19 января пресс-служба ОДКБ в официальном Telegram-канале сообщила о том, что вывод группировки Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана полностью завершён. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что по итогам миссии миротворцев в республике потерь среди личного состава нет, в том числе в вооружении и военной технике.