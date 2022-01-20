Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон вместе с союзниками и партнёрами вынудит российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрит присутствие НАТО в союзных странах и увеличит оборонную помощь Украине в случае агрессивных действий Москвы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

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U.S. Department of State Энтони Блинкен

»Помню, как Обама радовался якобы порванной экономике Российской Федерации, которая «в клочья». Теперь эти фантазёры собираются разобрать её на молекулы?» — интересуется Максим Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты постоянно наносят удары по российской экономике, но со временем она становится только крепче.

«США везде мерещится угроза их внутренней безопасности, скорее, они сами себя с ума сведут с такой политикой. А Россия дальше будет развиваться», — считает Григорий М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты пудрят украинцам мозги и в реальности разрушают лишь экономику Украины.

«Какой страшный Блинкен! Уже испугались. Причем всем ведь понятно, кто на самом деле на протяжении многих лет разрушает Украину. Если Россия по какой-то внезапной причине нападёт на Украину, то ей и бомбить-то ничего не понадобится — там уже ничего нет», — отмечает Екатерина К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Часть людей полагает, что угрозы со стороны США для России кажутся проявлением безумия, потому что Россия не собирается нападать на Украину.

«Здесь не политологам обсуждать проблему нужно, а к психотерапевтам этого Блинкена направить. Война в классическом понимании уже невозможна. Клещи в виде персональных санкций — это, конечно, реально, но малоэффективно. Так и будут из пустого в порожнее переливать, изображая активную деятельность», — подозревает Михаил Р.

Ряд пользователей указывает на то, что «нападение России» — это бред сумасшедшего, ведь захватывать бедную и никому не нужную территорию — совершено бессмысленная задача, которая, помимо прочего, будет стоить для Российской Федерации слишком дорого.

«Кто только не грозит и не пугает Россию. Даже шавки с соседнего хутора позволяют себе это делать. На что они надеются? С полгода как мы пытаемся напасть на Украину, но всё никак не вводим войска. Ну на кой чёрт нам нужна Украина со своей практически разрушенной промышленностью, инфраструктурой и уже озлобленным враждебным населением? Их же кормить надо! А нам есть кого кормить и обеспечивать в своей собственной стране», — отмечает Александр Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

Нашлись и те, кто убеждены, что России необходимо прекратить отношения с обезумевшими Соединёнными Штатами и их марионетками.

«Смысл вообще Лаврову с этим американским отбросом встречаться после того, что тот проблеял в Киеве?» — задаётся вопросом Александр Я.

«России надо уже выторговать для себя максимально выгодные условия у американцев и навсегда закрыть канал общения. Это безумие уже просто невозможно терпеть», — написал Константин Г.

Напомним, 19 января пресс-служба Госдепартамента США сообщила о том, что госсекретарь страны Энтони Блинкен рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон вместе с союзниками и партнёрами вынудит российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрит присутствие НАТО в союзных странах и увеличит оборонную помощь Украине в случае агрессивных действий Москвы.