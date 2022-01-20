Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Североатлантический альянс стремится оккупировать Украину и ведёт информационную подготовку к продвижению своих сил на украинскую территорию, размышляя о том, каким образом обосновать ввод войск НАТО, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Ну, войска НАТО и так есть в Эстонии — куда уж ближе к России? Не вижу причин, чтобы переносить войска НАТО на Украине — их там не было никогда. Но подвести ещё больше войск к российским границам НАТО необходимо для поддержания милитаристского угара в российском обществе», — поделился своим мнением Nikita K.

Многие пользователи оказались не согласны с оценкой спикера Госдумы происходящего на Украине. Граждане уверены, что влияние НАТО на этой территории уже достаточно велико, чтобы признать факт экспансии состоявшимся.

«Только стремится оккупировать? НАТО её уже оккупировала всю территорию Украины! Использует страну в качестве плацдарма для наступления на Россию», — указывает Alexander S.

Некоторые комментаторы отмечают, что беспокойство российской стороны по поводу присутствия войск НАТО на территории Украины понять можно, но всё-таки это право украинского народа — избирать для себя такую жизнь, какую он хочет, будь она даже под натовским сапогом.

Army.mil Солдаты НАТО на Украине

«Даже если так, то это происходит по доброй воле подавляющего большинства украинцев. Что-то не видно большого количества желающих на Украине видеть русских солдат на своей территории. В большинстве своём здесь влияния Кремля видеть не хотят», — поделился своим мнением Микола Н.

«Это их страна, пусть делают что хотят. Пусть Россия со своими проблемами разберётся, а Украина уж сама как-нибудь там проживёт!» — написала Елена Д.

Ряд пользователей указывает на то, что войска НАТО на границах России представляют серьёзную угрозу, поэтому Москва никогда не позволит Украине стать плацдармом для вражеских сил.

«России нет никакого дела до Украины, к сожалению. Но тот факт, что Украина становится базой для размещения сил Североатлантического альянса, не позволяет российскому руководству махнуть рукой. НАТО — враг России, организацию создавали, чтобы нас уничтожить», — напоминает Александр Д.

Часть людей считает, что проблема заключается даже не в том, что войска альянса на территории Украины представляют военную угрозу для Российской Федерации, а то, что украинцы продают свою самость за сомнительные коврижки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Проблема не в НАТО и его стремлениях, а в том, что украинские элиты сдают страну», — считает Борис А.

Отдельные комментаторы отмечают, что Украина потеряла так много благ за последнее время, что просто уже непонятно, почему украинский народ всё ещё терпит свою обезумевшую власть.

«Сидели бы украинцы спокойно, независимость бы свою лелеяли, а так легли под США и теперь кучу проблем на свою голову получили. Вас же никто не трогал 30 лет, а теперь на Украине гражданские войны, экономические потрясения и перспектива оказаться раздавленной в случае военного противостояния между Россией и странами НАТО!» — пишет Виктор В.

Напомним, 18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на открытии весенней сессии Госдумы о том, что Североатлантический альянс стремится оккупировать Украину и ведёт информационную подготовку к продвижению своих сил на украинскую территорию, размышляя о том, каким образом обосновать ввод войск НАТО.