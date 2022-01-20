Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов из США, которые недавно посещали украинскую территорию, не дожидаться обострения отношений с Российской Федерацией и сразу ввести санкции против Москвы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

«Президент очень четко дал понять: санкции против «Северного потока — 2» нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против «Северного потока» или другие санкции бесполезны», — заявил источник.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый» и 112.ua.

«Санкции против РФ Украине не помогут никак! Пока власть не наберётся мужества и не начнёт решать проблему сама, не надеясь на западных партнёров!» — написала Таисия.

President.gov.ua Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск на Донбассе

«Пока Запад… не пошлем и самостоятельно власти [не] начнут решать вопрос… не слушая американцев и Запада, пока от этого не избавимся, ничего хорошего в этой стране не будет. Всегда нужно дружить с соседями, а не выбирать друзей за три девять земель. Где конфликт разжигает, а как помощь нужна — тикают (сбегают — О. П.): мы не при делах, разбирайтесь сами», — ответил Таисии lamba.

«А санкции против Зеленского за геноцид своего народа???» — спросил Павел Н.

«И… [Зеленский] после таких заявлений рассчитывает на то, что с ним со стороны РФ кто-то будет общаться?» — задался вопросом Sergei G.

«Мерзкий провокатор!!!» — не выдержала Светлана.

«Вообще-то, его вряд ли будут спрашивать, а призывать можно до изумления», — добавил Виктор.

«*рать хотела Россия на все санкции. Уже 8 лет под ними…» — отметил Микола Ш.

«… [Американцы] откармливают Украину оружием (пусть и во многом бесполезным) и русофобией, чтобы столкнуть ее с Россией. Сейчас идет информационная подготовка, чтобы внушить всем идею о скором нападении России и скрыть тем самым собственную провокацию, которую готовят англосаксы. Бритты вовсю толкают Украину на войну, как они всегда это и делают. И только тупой Зеленский не понимает, что его готовят на убой», — отреагировал Alexandr К.

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«Предлагаю ввести санкции так же и… [против] белорусов, казахов, таджиков, узбеков, грузин и всех стран бывшего СССР. Мы ведь когда-то были одним целым, кто знает, что у них на уме?» — смеется Artur W.

«США призывает, а сам России сериал «Сваты» продал», — напомнил Nikholas.

«А если вторжения не будет, то ввести санкции против Штатов и… [Зеленского], а также… [Порошенко], который тоже о санкциях и войне мечтает и бредит!» — с сарказмом добавил Николай К.

«И тут же: «Тише, тише, тише! Уже никто ни на кого не нападает…» — подытожил Sasha.

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