Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что ему пришлось объяснить главе МИД ФРГ Анналене Бербок, что Москва не может принять никаких требований Запада по поводу действий армии России на своей территории, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

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"Бербок обязана сначала предоставить справку о своём психическом здоровье, а потом уже идти на приём к Лаврову. Сколько можно нашему министру разговаривать с душевнобольными?» — интересуется Надежда С.

Mid.ru Пресс-конференция С. В. Лаврова по итогам 2021 года.

Многие пользователи пришли к выводу, что тот уровень общения, который сложился в среде западных дипломатов, крайне удручает и не оставляет сильной надежды на возможность о чём-то серьёзном с ними договориться.

«Грустная история. В Европе такие министры, которые только и способны транслировать вложенные в их головы американские фейки. О чём с ними вообще говорить? Ведь они ещё не раз повторят эти кричалки, даже после того, как наш министр иностранных дел очень терпеливо и вежливо до бесконечности объясняет этим стоеросовым дубинам элементарные вещи», — отмечает Лариса Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Лаврову на его посту министра не позавидуешь, ведь ему приходится иметь дело вот с такими вот коллегами из Германии.

«По лицу Лаврова видно разочарование и усталость, но с надеждой на лучшее. Задолбался он уже с этими «партнёрами» одно и тоже обсуждать», — считает Артём П.

Часть людей полагает, что российскому министру иностранных дел вовсе не следовало встречаться с представителем Германии, потому что это страна открыто служит интересам Соединённых Штатов Америки.

Mid.ru Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

«Как можно было встречаться с этой соросовской прокладкой, которая вчера в Киеве назвала нашего президента и правительство режимом?! И чем-то к тому же там угрожала в случае нашего умиротворения украинских карателей», — указывает Артём С.

«А зачем откровенных врагов России пускать на территорию нашей страны? Пускай изливают свой яд у себя дома», — призывает Валера Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Германии стоило бы вспомнить о чувстве стыда и прекратить по-хамски общаться с Россией, иначе жди большой беды.

«Больше всего удивляет та наглость, с которой немцы позволяют себе разговаривать с Россией. Наша страна, по сути, спасла немецкую нацию, хотя имела полное право похоронить этот некогда великой народ. И вот она — их благодарность», — написал Альфред Л.

«То, что мы видим, это пока не война. Звенят из-за угла кастрюлями разные клоуны. Начнётся — всё будет молниеносно и страшно. Штабы обнулят, связь оборвётся навсегда, аэродромы сгорят. ВСУ превратится в неуправляемую толпу беженцев. Приватбанк сразу лишится множества клиентов, а семьи — кормильцев. Не рекомендую никому провоцировать Россию на военный ответ. Не дразните медведя!» — предупреждает Александр П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Напомним, 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве о том, что объяснил главе МИД ФРГ Анналене Бербок, что Москва не может принять никаких требований Запада по поводу действий армии России на своей территории.