«Омикрон» на пути в регионы: как власти будут справляться с новым штаммом?
Распространение нового штамма коронавирусной инфекции, известного как «Омикрон», охватило уже половину регионов России. В 42 субъектах официально подтверждено наличие носителей модифицированного варианта COVID-19, заболеваемость растёт с каждым днём, за прошедшие сутки в стране выявили 33 899 новых случая COVID-19. Между тем федеральные власти пока не спешат предпринимать активных действий. Более того, Государственная дума сняла с рассмотрения законопроект об обязательном введении QR-кодов. Эксперты отмечают, что в прежнем виде законопроект уже принят не будет, а регионам вновь дадут право самим определять характер и сроки ограничительных мер.
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QR-коды как «красная тряпка»
Инфекционисты отмечают, что новый штамм коронавируса распространяется значительно быстрее предыдущего штамма «Дельта», примерно в 4,2 раза. Это значит, что пик эпидемии может случиться уже через несколько недель. В правительстве понимают это, а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова даже предположила, что суточное число заражений может превысить 100 тыс. человек. В этой ситуации президент Владимир Путин на прошедшем заседании правительства заявил о том, что на подготовку к масштабной эпидемии есть не более двух недель. При этом представители власти стараются избегать разговоров о возможном введении локдауна, акцентируя внимание на необходимости вакцинации, соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Большинство экспертов также полагают, что жёсткие меры, в том числе введение QR-кодов, реализованы не будут.
В частности, руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин отмечает, что QR-коды для российского общества — «это как красная тряпка для быка».
По мнению эксперта, антипрививочники проявляют активную позицию, «и пока их агрессивное противодействие санитарным ограничениям видится как вполне реальная угроза политическим руководством России».
С некоторыми оговорками с господином Чаблиным солидарна директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова, которая считает, что «вопрос введения QR-кодов пока снесён с повестки дня в Госдуме, а также убран и из повестки проекта послания главы государства.
Член Союза педиатров России Дмитрий Малых полагает, что «Омикрон» не повлияет на государственную политику в сфере вакцинации.
Регионы будут принимать решения ситуативно?
Между тем российские регионы уже начали принимать меры, которые должны способствовать снижению масштабов распространения новой волны коронавирусной инфекции. Так, власти Москвы, где масштабы распространения заболевания ожидаемо самые высокие, приняли решение продлить режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы. Обе меры будут действовать как минимум до 1 апреля. В столице также увеличено количество дежурных врачей в поликлиниках, которые работают без выходных.
Власти Санкт-Петербурга также заявили о необходимости введения новых ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших. Предполагается, что часть работников будут переведены на удалённый режим работы, введут запрет на массовые мероприятия, а диспансеризация отменена или перенесена на более поздние сроки.
В Башкирии, где количество заражённых новым штаммом пока относительно невелико — чуть более 20 человек, также предпринимаются новые меры ограничений. На более поздний срок или до особых указаний перенесены физкультурные и культурно-массовые мероприятия. При этом в правительстве республике уточнили, что посещение кинотеатров, музеев и даже и спортивных состязаний это не коснётся. Как и ранее, вход туда возможен по предъявлению QR-кода, речь идёт лишь об отмене фестивалей, конкурсов, смотров и других массовых мероприятий.
Более жёсткие меры введены в Крыму. Здесь запрещены все массовые мероприятия, а также совещания с участием более чем трёх человек. Кроме того, если в организации выявлен хоть один заболевший, то все сотрудники должны будут уйти на карантин.
Эксперты полагают, что введение ограничительных мер в субъектах и дальше будет зависеть от конкретной ситуации. Антон Чаблин считает, что «если ограничения и будут введены, то, вероятно, не повсеместно, а поэтапно — начиная с «пилотных» регионов и отраслей».
По мнению Екатерины Колесниковой, регионам с большей долей вероятности оставят такой же объём субъектности, как это было начиная со второй волны эпидемии коронавируса.
Дмитрий Малых связывает уровень и длительность ограничительных мер в регионах с загруженностью местных систем здравоохранения.
Очевидно, что распространение нового штамма заставит региональные администрации принимать новые меры, скорее всего, направленные на развитие системы ограничений. Но опыт Москвы, Башкирии и некоторых других субъектов показывает, что региональные власти учли опыт прошлого года, когда решения порой носили судорожный характер, и стараются не принимать резких управленческих решений, планомерно развивая уже сложившуюся систему мер. Пойдут ли по этому пути другие регионы или нас опять ожидает разнообразная мозаика антиковидных ограничений, покажет уже ближайшее время.