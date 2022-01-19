Распространение нового штамма коронавирусной инфекции, известного как «Омикрон», охватило уже половину регионов России. В 42 субъектах официально подтверждено наличие носителей модифицированного варианта COVID-19, заболеваемость растёт с каждым днём, за прошедшие сутки в стране выявили 33 899 новых случая COVID-19. Между тем федеральные власти пока не спешат предпринимать активных действий. Более того, Государственная дума сняла с рассмотрения законопроект об обязательном введении QR-кодов. Эксперты отмечают, что в прежнем виде законопроект уже принят не будет, а регионам вновь дадут право самим определять характер и сроки ограничительных мер.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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QR-коды как «красная тряпка»

Инфекционисты отмечают, что новый штамм коронавируса распространяется значительно быстрее предыдущего штамма «Дельта», примерно в 4,2 раза. Это значит, что пик эпидемии может случиться уже через несколько недель. В правительстве понимают это, а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова даже предположила, что суточное число заражений может превысить 100 тыс. человек. В этой ситуации президент Владимир Путин на прошедшем заседании правительства заявил о том, что на подготовку к масштабной эпидемии есть не более двух недель. При этом представители власти стараются избегать разговоров о возможном введении локдауна, акцентируя внимание на необходимости вакцинации, соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Большинство экспертов также полагают, что жёсткие меры, в том числе введение QR-кодов, реализованы не будут.

Government.ru Анна Попова

В частности, руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин отмечает, что QR-коды для российского общества — «это как красная тряпка для быка».

Марии Шукшиной — за последние полгода выросло в три (!) раза». Антон Чаблин «Думаю, закон о введении QR-кодов в том жестком варианте, на принятии которого изначально настаивало так называемое санитарное лобби в правительстве, принят не будет. Трагические события в Казахстане заставили переоценить масштаб политических рисков, связанных с введением дополнительных ограничений в Москве и регионах. А QR-коды для российского общества, увы, — это как красная тряпка для быка. Иллюстрирую: число подписчиков в телеграм у главного антипрививочника и ковид-диссидента России — актрисы— за последние полгода выросло в три (!) раза».

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода в Санкт-Петербурге

По мнению эксперта, антипрививочники проявляют активную позицию, «и пока их агрессивное противодействие санитарным ограничениям видится как вполне реальная угроза политическим руководством России».

С некоторыми оговорками с господином Чаблиным солидарна директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова, которая считает, что «вопрос введения QR-кодов пока снесён с повестки дня в Госдуме, а также убран и из повестки проекта послания главы государства.

Екатерина Колесникова «Однако, по словам экспертов-вирусологов, пик заболеваемости «Омикроном» должен насупить в феврале-марте. Прогнозы, безусловно, негативные — больничные койки будут, по их мнению, заполнены примерно так же, как в ноябре 2021 года. Государственная политика в сфере здравоохранения (вакцинации), учитывая всё новые и новые условия опасных для населения вызовов, обязана быть гибкой. Поэтому возвращение к теме «профилактирующей сегрегации» — вопрос времени. Гарантий того, что битва с «Омикроном» — финальная, нет. Жизнь в условиях вновь выявленных смертельно опасных штаммов уже кажется будничной».

Glavarb.ru Больной COVID-19 в коридоре госпиталя

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых полагает, что «Омикрон» не повлияет на государственную политику в сфере вакцинации.

Дмитрий Малых «Этот штамм очень заразен и быстро распространяется. В этой связи прямо сейчас предпринять что-либо для увеличения охватом вакцинации с целью снижения заболеваемости — это почти бесполезно. Более важный аспект — это активно проводить ревакцинацию тем гражданам, которые уже привились полгода назад и ранее. Но в этом отношении, с моей точки зрения, достаточно пропаганды и активной разъяснительной работы. Это уже активно делается. Депутаты Государственной думы уже заявили, что закон о QR-кодах пока рассматриваться не будет. Я уверен, что это консолидированная позиция не только депутатского корпуса, но и администрации президента».

Cap.ru Ревакцинация

Регионы будут принимать решения ситуативно?

Между тем российские регионы уже начали принимать меры, которые должны способствовать снижению масштабов распространения новой волны коронавирусной инфекции. Так, власти Москвы, где масштабы распространения заболевания ожидаемо самые высокие, приняли решение продлить режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы. Обе меры будут действовать как минимум до 1 апреля. В столице также увеличено количество дежурных врачей в поликлиниках, которые работают без выходных.

Власти Санкт-Петербурга также заявили о необходимости введения новых ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших. Предполагается, что часть работников будут переведены на удалённый режим работы, введут запрет на массовые мероприятия, а диспансеризация отменена или перенесена на более поздние сроки.

(сс) StartupStockPhotos Удаленная работа

В Башкирии, где количество заражённых новым штаммом пока относительно невелико — чуть более 20 человек, также предпринимаются новые меры ограничений. На более поздний срок или до особых указаний перенесены физкультурные и культурно-массовые мероприятия. При этом в правительстве республике уточнили, что посещение кинотеатров, музеев и даже и спортивных состязаний это не коснётся. Как и ранее, вход туда возможен по предъявлению QR-кода, речь идёт лишь об отмене фестивалей, конкурсов, смотров и других массовых мероприятий.

Более жёсткие меры введены в Крыму. Здесь запрещены все массовые мероприятия, а также совещания с участием более чем трёх человек. Кроме того, если в организации выявлен хоть один заболевший, то все сотрудники должны будут уйти на карантин.

Эксперты полагают, что введение ограничительных мер в субъектах и дальше будет зависеть от конкретной ситуации. Антон Чаблин считает, что «если ограничения и будут введены, то, вероятно, не повсеместно, а поэтапно — начиная с «пилотных» регионов и отраслей».

Антон Чаблин «Но то, что приход штамма «Омикрон» потребует новых ограничительных мер, — это абсолютно точно, на что указывают уже и заявления Роспотребнадзора и Минздрава о грядущем всплеске заболеваемости».

По мнению Екатерины Колесниковой, регионам с большей долей вероятности оставят такой же объём субъектности, как это было начиная со второй волны эпидемии коронавируса.

Екатерина Колесникова «Мы помним, что во время декабрьской пресс-конференции президент особо подчеркнул этот положительный опыт. Каждый регион будет регулировать ситуацию, исходя из текущего положения дел. Самые жёсткие ограничительные меры, как и прежде, останутся в Москве, Санкт-Петербурге, в части регионов СЗФО, а также в курортных регионах».

Дмитрий Малых связывает уровень и длительность ограничительных мер в регионах с загруженностью местных систем здравоохранения.

Дмитрий Малых «Я допускаю, что в эту волну значительно увеличится заболеваемость в детском возрасте и это может потребовать введения ограничительных мер в школах, детских садах и других детских коллективах с большой численностью воспитанников. Полноценного локдауна я не ожидаю. Это может произойти только при критическом сценарии развития ситуации. Последовательность и коронавирус — взаимоисключающие понятия. Почти каждое решение принимается ситуативно, порой допускаются ошибки, но критиковать власти какого-то отдельного региона я бы не стал. Болезнь и ее эпидемиология настолько непредсказуемы, что не допускать ошибки можно только в одном случае: если ничего не делать. А бездействие в случае с ковидом быстро оборачивается большими человеческими потерями».

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Очевидно, что распространение нового штамма заставит региональные администрации принимать новые меры, скорее всего, направленные на развитие системы ограничений. Но опыт Москвы, Башкирии и некоторых других субъектов показывает, что региональные власти учли опыт прошлого года, когда решения порой носили судорожный характер, и стараются не принимать резких управленческих решений, планомерно развивая уже сложившуюся систему мер. Пойдут ли по этому пути другие регионы или нас опять ожидает разнообразная мозаика антиковидных ограничений, покажет уже ближайшее время.