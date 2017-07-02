14 Января
 
22:49

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 63,7%.К 14 января «вакцинация первым компонентом проведена 80 184 717 раз, вакцинация полного цикла — 76 520 849. Сохраняют лидерство 4 региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90%), Санкт-Петербург (83,5%), Карелия (81,9%) и Чукотка (81,1%)», — вице-премьер Татьяна Голикова.