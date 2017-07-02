После новогоднего спада, пандемия COVID вновь начинает брать свое. Начиная с 5 января число заражений вирусом начало стремительно расти. Специалисты утверждают, что новый штамм «Омикрон» оказался менее опасным для здоровья, но значительно более заразным — шанс заразиться повторно для уже болевших, вырос в пять раз, с одного до пяти процентов.

Российские медики готовятся к значительному росту заболевших. По данным на 14 января за сутки было зафиксировано 23 820 новых случаев заражения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждает — при неблагоприятном сценарии этот показатель может превысить 100 000.

По словам вирусолога Центра им. Гамалеи Анатолия Альштейна, «Прививки от заражения новым штаммом практически не защищают. Но прививаться нужно, чтобы избежать летального исхода».

Всего к 14 января в России выявлено 10 747 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 911 летальных исходов, выздоровели 9 809 300 человек. Подробности о борьбе с коронавирусом в России читайте в трансляцииИА REGNUM.