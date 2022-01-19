Заявление начальника департамента полиции Алма-Аты Каната Таймерденова о том, что во время массовых беспорядков в городе преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили 41 тело, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 января в социальной сети Facebook.

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«А на кой чёрт там кому-то трупы понадобились? Обычно тела похищают, чтобы скрыть следы преступлений», — указывает Ануар А.

Многие пользователи оказались крайне удивлены, узнав от начальника городской полиции в Казахстане такую новость. Граждане не понимают, зачем мародёрам понадобилось штурмовать морги, чтобы красть оттуда тела погибших.

«А почему всего 41 тело? Скромно. Пострадало-то куда больше людей», — отмечает Елена Г.

Некоторые комментаторы стали выносить предположения относительно того, что двигало теми людьми, кто крал тела из моргов.

«Тут какая-то логика вообще есть? Зачем мародёрам похищать тела? Что они скрыть хотели? Или кое-кому во власти было выгодно, чтобы кто-то вынес изуродованные тела из моргов?» — задаётся вопросом Розалия Т.

Часть людей предположила, что иностранные граждане намеревались скрыть следы своего присутствия на территории Казахстана, а посему намеревались забрать тела своих соратников, погибших на улицах Алма-Аты.

«Чистка за собой. Это говорит в очередной раз о запланированной операции, которая, к счастью, провалилась», — пишет Sergey R.

Gov.kz Сожженные во время протестов в Алма-Ате автомобили полиции

«Потому что, скорее всего, были и наемники, и граждане из соседних республик, которые всё это замутили. А это, между прочим, прямое доказательство иностранного вмешательства. А им это надо? Вот тела и попрятали. С Белоруссией не получилось, пошли почву рядом прощупывать», — предполагает Марина Х.

Ряд пользователей указал на представителей власти, которые якобы хотели скрыть следы собственных преступлений, чтобы они не стали достоянием общественности.

«А может, это власти местные хотели скрыть свои преступления, которые и создали повод для выплеска ненависти народной? Почему-то же куча народа вышла протестовать против несправедливости. Да и та агрессия, с которой толпа избивала и убивала силовиков, говорит сама за себя», — поделился своим мнением Пётр В.

Отдельные комментаторы отмечают, что данная история известна нам из уст начальника департамента полиции Алма-Аты, но никаких видеозаписей или других фактов, дающих более полное понимание о произошедшем, в общественном поле пока что нет.

«Мир изменился, сейчас XXI век, спрятать многое не получается. Куда эти тела делись? Неужели в поле чистом закопали и никто этого не видел? Странная история», — подмечает Джаббар А.

«Хотя бы одно видео с камер наблюдения! Говорят, мол, уничтожили. А на соседних зданиях камеры тоже уничтожили? Простой прохожий мог заснять, если семь нападений было! Это же какую странную для себя цель выбрали бунтовщики. Я до Казахстана о таких историях никогда не слышал», — написал Timur N.

Paweł Zdziarski Камеры видеонаблюдения

Напомним, 17 января начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов заявил на брифинге о том, что во время массовых беспорядков в городе преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили 41 тело.