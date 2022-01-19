Заявление беглого казахского банкира Мухтара Аблязова, проживающего во Франции, которого обвиняют в краже $7,5 млн, о том, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, а он является его предводителем, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 19 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

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«Дирижёр тоже известен, ни один оркестр без дирижёра не играет», — напоминает Надежда И.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные вещи звучат просто омерзительно и совершенно не красят казахского «борца за справедливость», который ещё и укрывается во Франции.

Ablyazov.org Мухтар Аблязов

«Это и есть истинный борец за свободу угнетённого народа, эталон западной демократии? Париж скромно помалкивает, боится измазаться, а для Киева как раз в пору пришёлся», — отмечает Василий М.

Некоторые комментаторы отмечают, что масштаб бедствий, которые прокатились по Казахстану, не соответствует влиянию, которое способна оказывать организация под руководством Аблязова.

«То есть этот клоун фактически подтвердил причину, из-за которой были вызваны войска ОДКБ?» — удивляется Константин Л.

«Маленькая бедная Украина приказала огромному и богатому Казахстану? Очень неправдоподобно. Скорее, народу немного надоело при богатствах страны жить как в третьем мире. Не все, конечно, но среднестатистический гражданин Казахстана беднее, чем должно живёт», — указывает Yro B.

Дима Жаров Казахский аул Каскат, Омская область

Часть людей полагает, что Аблязов просто пытается примазаться к казахским протестам, чтобы придать себе политической значимости.

«Брехня, чтобы координировать кого-то, надо для этого мозги соответствующие иметь, а у этих беглых банкиров их, очевидно, нет. Если бы были, то они не болтали бы направо и налево, кто там и что замышлял в Казахстане», — пишет Bakılı O.

Ряд пользователей указывает на то, что Аблязов и его структура крайне блёкло выглядят, чтобы являться предводителями вооружённых террористов в Казахстане.

«Думается, Аблязов преувеличивает роль и место Координационного центра в Киеве и вообще свою роль в событиях «трагического января», потому что ход событий пошёл не совсем так, как кто-либо это планировал. Также уверен, что ни Аблязов, ни его структура не сыграли никакой роли в погромах и грабежах, имевших место в Казахстане. Не мог такой жалкий интеллигентишка, как Аблязов, устроить грабежи и убийства», — поделился своим мнением Namys N.

Gov.kz Военные Казахстана

Отдельные комментаторы предположили, что Аблязова могут использовать в качестве погремушки, отвлекающей внимание западных стран от важных переговоров между Россией и странами НАТО.

«Это называется «переключение внимания», чтобы все забыли о переговорах Россия — НАТО и переключились на что-то другое. Беглый банкир тут никакого отношения не имеет. Просто создали в каждой стране своего «Навального». И даже если его не было, говорят про это. Вот Аблязов и обсуживает США, чтобы заболтать серьёзные темы своей жалкой персоной», — написал Olga P.

Напомним, 19 января беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, которого обвиняют в краже $7,5 млн, заявил в интервью РИА Новости о том, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, а он является его предводителем.