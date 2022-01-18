Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не выстраивает свою политику по принципу «если» и твёрдо рассчитывает на конкретные ответы по поводу требований, которые Москва адресовала в адрес США и НАТО, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 18 января в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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»Россия выдвинула жёсткие требования к США впервые за последние лет, наверное, 40! Дайте им время прийти в себя, они же в себя прийти ещё не могут!» — пишет Евгений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что мало кто на Западе мог предположить, что Россия начнёт выдвигать свои ультиматумы, которые не удаётся никоим образом обойти или смягчить.

«Две сверхдержавы должны договориться. Всему миру будет легче. Россия выступает исключительно за мирный исход этого конфликта, но Вашингтон почему-то упирается. Кто-то там, за океаном, очень хочет, чтобы развязалась крупномасштабная война», — считает Adick O.

Некоторые комментаторы отмечают, что на Западе пока что не могут толком понять, какая кара их настигнет в случае, если они откажутся от условий, поставленных перед ними Российской Федерацией.

«И всё равно какие-то недооформленные это угрозы. Кого таким набором дипломатических ухищрений собирается пугать Лавров? Всё ждут этого долбанного ответа, а когда получат, что делать будут? Неужели кто-то рассчитывает всерьёз, что США и НАТО сдадут свои позиции? Да они уже практически прижали Россию к стенке из-за мягкотелости российской власти!» — предупреждает Анатолий С.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Часть людей полагает, что США и их союзники убеждены, что какие бы грозные речи ни звучали с территории России, так или иначе им удастся протолкнуть свои интересы.

«Господин Лавров, а почему Россия до сих пор не отвечает на санкции такими же жёсткими санкциями? А нет ли такой тут ситуации, что России по факту ответить-то и нечем? Сплошные разговоры, красивые воинствующие речи, за которыми на самом деле ничего дельного нет. Такое у меня ощущение складывается», — написал Рафаэль И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ряд пользователей указывает на то, что Россия до сих пор слишком сильно завязана на Запад, а значит, разрыв отношений с ним станет для нашей страны крайне тяжёлым шагом. Поэтому, предполагают люди, на Западе считают, что российская элита в конечном итоге откажется от своего воинствующего тона и прогнётся под интересы США.

«Что будет? А ничего не будет. Олигархат продолжит обогащаться, вывозя сырьё и триллионы долларов за бугор к мнимым врагам, а также не прекратит укреплять силовиков для защиты от внутреннего врага и грозить атомной бомбой тем, кто называет олигархический режим паразитирующим. Живите спокойно, ничего не произойдёт. Сил достаточно для сдерживания как внутренних, так и внешних врагов», — уверен Булат Ж.

Отдельные комментаторы отмечают, что у России нет иного выхода, кроме как стоять на своём, потому что то, какие требования она предъявляет США и НАТО, означает, что это последний рубеж, за которым нас ждёт катастрофа.

«Противоречия нарастают. Как во внешнем мире, так и внутри России. США никто не угрожает, даже Китай тихо и смирно собирает свои смартфоны, не проводя интервенционную политику. Вашингтон может спать спокойно, даже когда на улицах американских городов происходят расовые бунты. Им плевать, а вот России нет. Любая трещина в фундаменте может привести к обрушения нашей страны, и, видимо, нынешние власти не до конца это понимают. До сих пор народ никто не слышит, а элиты продолжают грабить страну, вывозя всё за кордон», — указывает Алесей Д.

Напомним, 17 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном провале диалога по гарантиям безопасности, о том, что Россия не выстраивает свою политику по принципу «если» и твёрдо рассчитывает на конкретные ответы по поводу требований, которые Москва адресовала в адрес США и НАТО.