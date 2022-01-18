О своём увольнении с поста внештатного советника главы офиса украинского президента заявил Алексей Арестович в комментарии «4 каналу». Также он оставил руководство украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Иван Шилов ИА REGNUM Крысы бегут с тонущего корабля

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Панченко» (телеграм-канал украинской журналистки Дианы Панченко), «Наглый» и «Леся из СТРАНЫ».

«Вовремя предать — это не предать. Это предвидеть», — отреагировал Aleksandr O.

«Жареным запахло…» — пишет Элис.

«Великий специалист и стратег покинул своего хозяина, чтобы не попасть в вагон для некурящих. Крыса — она и в Африке крыса», — добавил Dmitrii.

«Крыса побежала…» — отметил L. Maks.

«Теперь побежит к «пороху» (Порошенко. — О. П.)…» — предположил Алексей И.

«Не знаю, он какой-то не такой. Абсолютно всё равно, что он уволился. От него вообще никакого толка не было», — отреагировал один из комментирующих.

«Да не волнуйтесь вы. Всплывёт!!! Они ж не тонут… Прошу прощения», — написал G.

«На один вкрадчивый голос меньше», — смеется I.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

«Кажись, до кого-то уже дошло, что дальше оставаться там — конец своему политическому будущему. Такую оплеуху, как сегодня, не каждый переживет. Представляю, как наполеончик (Зеленский. — О. П.) бесится и топает ножками», — отметил «Фунтик».

"Зеленский теряет, а Порошенко находит. Так в Украине Мазепа приходит. Вовремя предать и вмиг переметнуться — скоро внесут это в конституцию», — пишет Василий.

«Может, он всё-такиразвернулся к… Китаю, как обещал?» — иронизирует Alexey R.

«Этот самый хитрый. Раз сбежал, значит, скоро что-то серьёзное должно произойти. Вопрос, если вдруг чего, сколько часов потребуется власти, чтобы эвакуироваться с пожитками на частных самолётах в страны Западной Европы и в США?» — поинтересовался Vasiliy S.

«Хорошая крыса! Чувствует опасность!» — пишет Ирина С.

«Вот вам и политика власти по подбору кадров. Арестович хаял Зеленского до назначения. Потом хвалил. Теперь плюнул в спину. Неужто непонятно было, что подобных чертей нельзя брать в команду?!» — недоумевает Андрей.

«Без него скучно будет… Правда, у нас [Алексей] Данилов (глава СНБО Украины. — О. П.) остался», — смеется Лариса.

President.gov.ua Алексей Данилов

«И шо ж то, людоньки, робыться (что ж это, люди, делается. — О. П.), шо ж мы теперь будем делать без такого специалиста», — иронизирует Born In USS.

«А как дышал, как пел на телеэкранах страны!!! Как грозился!!! Ракеты по Воронежу и всё такое. Воин *ренов. А я говорил, что он аферист. И Пороха (Порошенко. — О. П.) в своё время продал. И Зеленского сейчас. Но это ж не предать, а вовремя предвидеть. От греха подальше…» — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Дмитрий Спивак.

«Увольнение Арестовича все комментируют исключительно фразами про крысу и тонущий корабль. Никому и в голову не приходит говорить о профессионализме или результатах работы сбежавшего товарища. Арестович — хорошая иллюстрация кадровой политики нынешней власти в целом», — подытожил в своем телеграм-канале «The Панда» украинский журналист Вячеслав Чечило.

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