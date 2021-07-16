16 июля 2021 | Время чтения 6 мин

В сети обсудили заявление советника главы офиса президента Украины, спикера украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по вопросам урегулирования в Донбассе Алексея Арестовича о том, что, в случае отказа США помогать Украине «справиться» с Россией, поможет Китай.

Оксана Переможенко, , 17:46 — REGNUM Советник главы офиса президент Украины, спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по вопросам урегулирования в Донбассе Алексей Арестович заявил, что, в случае отказа США помогать Украине «справиться» с Россией, якобы поможет Китай. Соответствующее заявление он сделал в интервью каналу UKRLIFE. TV, опубликованном в видеохостинге YouTube.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы внесли свои поправки в формулу Штайнмайера, которые говорят: «Сначала граница, а потом выборы». Не будем имплементировать формулу в нынешнем виде. Ничего делать не будем. Потому что это означает массовые беспорядки. Устраивать массовые беспорядки, когда на границе «стоит стотысячное российское войско» — это ложное направление политики. Мы не будем этого делать. Эта формула категорически не в наших интересах. Вот позвонят нам Штаты и Германия и потребуют имплементировать формулу Штайнмайера. Мы не будем. И что дальше? Скажут «вы плохие»?» — заявил Арестович.

Чиновник также отметил, что у Украины не остаётся иных вариантов, кроме заключения союза с Китаем. По словам Арестовича, отношения России и Китая якобы плохие.

«Те, кто считает, что у России с Китаем всё хорошо, они очень крупно ошибаются. Есть треугольник «Россия — Китай — США». Если читать китайскую прессу, экспертов, то понятно, что отношение Китая к России, это как отношение России к Молдове. Они, не скрываясь, «троллят» Путина. Русские в Китае ущемлены. Отношение между Россией и Китаем хуже, чем между Китаем и Австралией, а они поссорились на всю жизнь. Если США не помогут нам справиться с Россией, то поможет Китай», — подытожил он.

Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Kremlin.ru

Заявление Арестовича обсудили на YouTube-канале UKRLIFE.TV. Некоторые отметили, что подобными заявлениями (относительно формулы Штайнмайера) Киев расписывается в недоговороспособности. Иные добавили, что для Украины разворот к Китаю не останется без последствий. В целом многие критически отнеслись к заявлению Арестовича относительно «разворота на Восток».

«Вот оно как? Теперь Китай поможет Украине «победить» Россию, во фуфлогон», — отреагировал Валентин П.

«Ну так, а что, Запад помогал — не получилось, Штаты — тоже. Надо подсказать украинским экспертам, что ещё Африка есть — она точно справится», — шутит Галина К.

«Особенно после истории с «Мотор Сич». Прямо мечтает Китай еще раз лохануться», — добавила Людмила С.

«Если читать китайскую прессу», этот самовлюбленный дурак сделал мой день. Он читал китайскую прессу? В оригинале?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Ig M.

«Образец украинства. Мы формулу Штайнмайера не приемлем. Американцы дадут компенсацию, формулу внедрим», — пишет Сергей Е.

«Да, Украину надо давно на место ставить! Наивный Запад все позволяет себя дурить. Украина торгует совестью и независимостью и вообще всем. Дайте бабла, а то мы в… Россию или Китай… Или в Китай и… Россию одновременно и т. д. Безвиз забрать и пинок таким дать!» — отреагировал Sunshine97.

«Вопрос, зачем нужна Украина Китаю? Чтобы помочь, восстановить экономику, накормить, поднять уровень жизни, дать «защиту от России»?! Нет. Только как плацдарм экспансии в Европу. Нищий, зависимый полигон для логистики в Европу, а так же военных баз на еë территории. Я вот не понял, Арестович этим США пытался напугать?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Объективный Обозреватель.

«Если мы «уйдем в Китай», Украина тут же станет для Запада второй Белоруссией. С яркими последствиями. Сегодня разбор любого геополитического вопроса на нашей планете заканчивается словом «Китай», — отметил AndreyShnt.

«Янукович тоже повернулся на Китай, где он?» — поинтересовался Дмитрий Ф.

«Формулу Штайнмайера имплементировать не будем! Но президент же подписал! Президент тогда наивен был, и вообще нам не выгодно». Занавес. Сами же расписываются в собственной недоговороспособности, с кем и о чем там вообще можно разговаривать и, главное, зачем, если всё, что они подпишут, сами же нарушат или не выполнят», — отметил egocefal.

«Вы бы сначала уточнили, ждет ли вас кто-то на Востоке. А то будете бегать и стучаться туда-сюда, а нигде не откроют. Итак уже весь мир смеется с вас», — добавил Noisiness.

«Если для Китая Россия как Молдова, то Украина как кто? Китайцы благодарят Украину за запрет компартии. За уголовные дела по серпу и молоту. Ага», — отреагировал Alex S.

«Китайцы — очень прагматичная нация: сначала деловые отношения, коммерция, продвижение экономических интересов, безопасность, а только после могут вспомнить про серп, возможно, даже и про молот. Россия не может быть подобием Молдовы, ввиду наличия термоядерных боеголовок и самых совершенных средств доставки», — ответил ему Александр Ф.

«О, да, вы уже повернулись… «Мотор Сич» уже не ваш. Сколько Китаю должны неустойки? Теперь вот слушок прошёл, что под новый закон о продаже земель Китай у вас просто заберёт нехилую такую территорию под агрокомплекс. Именно заберёт, как хозяин. И будут они там на правах хозяев выращивать клубнику и продавать за рубеж, а вам хрен…» — написал Andrew M.

Центральная проходная ОАО «Мотор-Сич» Mixabest

«Я негативно отношусь к тесным связям РФ и Китая. Но откровения этого актера о смехе в китайских СМИ над Путиным — дешевая ложь. Прочитал что там. Ни туда, ни сюда. Скорее положительно пишут, но есть и критика. Проекты развиваются между двумя странами, по их мнению, медленно. Есть даже фан-клубы Путина, и в стране много его фото», — пишет Виталий.

«Арестович расписывается в том, что Украина недоговороспособна. То есть можно, конечно, отказаться выполнять взятые на себя обязательства, но это можно сделать только один раз. После этого с вами просто перестанут заключать соглашения, так как вы и от них можете отказаться», — отметил Fireball1234567890.

«На Востоке, мне кажется, таким украинским «деятелям-патриотам» дадут пинка ниже спины, не более», — отреагировал Deutschland und Bayern.

«Арестович договорится. Никто заставлять Украину что-то сделать не будет. Просто пошлют на все три буквы. Как можно быть стратегическим партнёром Китая, если Россия тоже является стратегическим партнёром Китая? Выбор, конечно, украинский. Вперёд под Китай и с песней. Арестович, видимо, считает, что в случае «нападения России» Китай заступится за Украину и пошлёт оружие. Или он преувеличивает экономические и военные возможности Украины, или власть пытается наивно блефовать с США и Европой. Дипломаты… Good Luck! Китай вас ждёт, прощай Европа», — подытожил Phillip B.

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