Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что напряжённость на границе с Украиной слишком высокая, поэтому Москва требует от Вашингтона «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения» по поводу безопасности, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 января в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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"Всё верно говорит уважаемый Дмитрий Песков. 120 тысяч украинских военных из ВСУ Америка собирается пустить на убой, чтобы отгородить Россию от Европы. Сценарий уже всем понятен», — отмечает Павел С.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация вокруг Украины действительно оставляет желать лучшего и стоило бы американской стороне всё-таки отказаться от своих планов по давлению на Россию, иначе может произойти большое кровопролитие.

«Грузины в своё время были более дисциплинированы, или наши научились лучше работать, но факт остаётся фактом: информация о начале наступления карателей на Донбасс по срокам слита, и ею обладает генштаб Российской Федерации», — считает Алексей Н.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ. Донбасс

Некоторые комментаторы отмечают, что российские войска готовы к любому повороту событий, но самых плохих сценариев хотелось бы всё-таки избежать.

«Папуасов из соседней страны рано или поздно отправят на суицид, как грузин в своё время. Так что это вполне себе может быть, Песков прав, оценивая ситуацию как сильную угрозу», — пишет Дмитрий Ю.

Часть людей считает, что договориться с Соединёнными Штатами российскому руководству не удастся, потому что у Вашингтона просто нет иного выбора, кроме как попытаться изолировать Россию от Запада.

«Да всем уже должно быть понятно, что США хотят превратить Украину в военный полигон, а также хотят сфабриковать для этого любой повод. Что, для бомбёжки Югославии долго причину искали? Устроили кровавую провокацию и на её фоне заехали в Белград», — напоминает Надежда С.

«Война с Украиной неизбежна. Москва не допустит её в вступления в НАТО, ведь тогда уже будет неизбежна война с НАТО! Одесса — город-герой не может быть базой для американских военных на Чёрном море!» — указывает Владислав А.

Ряд пользователей указывает на то, что вместо попыток достучаться до руководства США лучше бы российские власти озаботились диалогом с собственным населением.

«Ждите, скоро будет послание президента Федеральному собранию, в котором он выступит с призывом: «Братья и сестры, нужно сплотиться против угрозы». А возможно, и объявят ещё мобилизацию резервистов», — предупреждает Вадим А.

Mil.ru Призывники

«Что толку договариваться о «ненападении»? С Гитлером тоже был пакт о ненападении! Это ему помешало как-то? Плохо то, что власть в России отгородилась от народа! В тяжёлый момент народ может и не поддержать такую власть! Нужно не с НАТО и Вашингтоном договариваться, а с собственным народом!» — поделилась своим мнением Вера У.

Напомним, 16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу CNN, видеофрагменты которого разместила в Twitter газета Hill, о том, что напряжённость на границе с Украиной слишком высокая, поэтому Москва требует от Вашингтона «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения» по поводу безопасности.