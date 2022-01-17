Признание бежавшего из Казахстана банкира Мухтара Аблязова о координации стихийных беспорядков в Казахстане, которыми впоследствии воспользовалась оппозиция со штабом по координации на Украине, породило в соцсетях сотни гневных комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

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«Пустышка, пытающаяся придать себе важности», — отозвался об Аблязове Виктор М.

«Не оппозиционер, а вор, укравший пять миллиардов и работающий на Британию. Казахский Ходор…» — считает Марина.

«Все по методичке, говорит и делает ровно то, что хозяева приказывают», — иронизирует Стас.

«Пусть его сюда, в Алма-Ату, депортируют. Его здесь порвут на американский флаг. Такой же прохиндей и ворюга, как и Навальный», — считает Татьяна Иванова.

«Это лишний раз доказывает, что Украина бесполезное и, самое главное, опасное государство, которое просто необходимо уничтожить ради мира в регионе, а Украину растворить без права на воссоздание», — рассуждает Артур.

«Это он про мирные протесты говорит?! А сколько людей убили его «демонстранты»! Он себе на вышак наговорил!» — отмечает Сарна.

«4 января, видя, что протест набирает силу, соответственно, мы уже снова опубликовали алгоритм действий (предполагающий в том числе захват административных зданий)», — уточнил Аблязов. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки.

Цитата из видео опубликованного на ютуб-канале Мухтара Аблязова Мухтар Аблязов

В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. То есть, пока аблязовцы не спровоцировали беспорядки, всё мирно было». — рассуждает Н.

«Вор пытается «переодеться» в политического деятеля, да ещё и «оппозиционера», во как!» — восклицает Василий.

«Интересно, в какой стране сидеть будет?» — интересуется Виктор Скоробогатов.

«Значит, уже через четыре года после госпереворота на Украине бандеропитеки, а главным образом их америкосные хозяева начали планировать уничтожение государственности Казахстана», — замечает Алексей.

«Судя по фашистским методам борьбы с пожарными и врачами, которые пытались спасать пылающий Казахстан, я не удивляюсь. Фашизм нужно гасить в корне, иначе он, как онкология, начинает пожирать страны рядом с собой», — считает Лео.

«После майдана Киев стал излюбленным местом сбора всей нечисти с постсоветского пространства», — замечает Андрей Конин.

(сс) Ivan Bandura Ценности украинского майдана

«Конечно, толку от этого штаба не было никакого, но недоумок Аблязов сделал чистосердечное признание в организации государственного переворота. Теперь его нужно заочно судить в Казахстане и потребовать выдачи во всех странах, с которыми существует договор. Кто-нибудь, да выдаст», — считает Е.

«Киев становится центром международного терроризма», — отмечает Степан Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей причастности к протестам в Казахстане в интервью РИА Новости заявил бежавший из Казахстана банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. По его словам, 3 января через прямой эфир он призвал расширять протесты, а 4 января был опубликован алгоритм действий, предполагающий в том числе захват административных зданий. Затем к координации подключился штаб на Украине.

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