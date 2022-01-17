Информация на сайте государственного фонда Казахстана «Самрук-Казын», согласно которой председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, являющийся мужем Алии Назарбаевой — младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, покинул свой пост по решению совета директоров, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 января в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. Восстание (фрагмент). 1860

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

"Скоро на этом месте окажется зять Токаева», — предполагает Христиане П.

Многие пользователи пришли к выводу, что политическая система Казахстана переживает серьёзные изменения. Граждане видят, как происходит неприкрытый передел влияния в республике: своих мест лишаются предыдущие руководители, те, кто раньше имел всё, лишается всего.

«Мы видим битву феодалов. Один клан постепенно замещает другой. Время идёт, а положение дел в Казахстане практически не меняется», — считает Олег А.

Некоторые комментаторы отмечают, что у окружения и родственников бывшего президента Казахстана почему-то нет той народной поддержки, какой они могли похвастаться ещё совсем недавно.

«После того бардака, который произошёл в стране, мало найдётся защитников Назарбаева в стране. Уж очень много, что указывает на причастность его окружения к организации беспорядков. Снятие с должности родственников Назарбаева подтверждает это. Большое недоверие к предшественникам сложилось у Токаева. Скорее всего, справедливое», — поделился своим мнением Виктор Я.

«Судя по всему, не только зятья своего положения лишились. Как настоящий патриот, дочь Назарбаева переживает за Родину и казахский народ, загорая у бассейна в Эмиратах», — отмечает Антон В.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Часть людей полагает, что к нынешнему политическому кризису Казахстан двигался очень долго и данные преобразования были неминуемы.

«Итог работы Назарбаева уже был расписан в сценарии для всех ставленников ещё с 90-х годов, или ещё даже с 80-х, наверное. Отыграв свою роль, уходить будут громко и некрасиво, чтобы народ разочаровывался во власти и затем кинулся в руки любой другой, которую им дадут. Игра в долгую, на 30−40 лет, как Запад любит. Вот это многоходовочки», — пишет Радион Д.

Ряд пользователей указывает на то, что республике не стоит переживать из-за концентрации власти в руках действующего президента Казахстана, потому что он на деле доказал свою приверженность казахскому народу.

«На фоне всех остальных Токаев выглядит единственным, кого волнует будущее Казахстана. Вся эта многочисленная свита Назарбаева хотела оторвать себе кусок побольше, за что и поплатилась. Национальными интересами там не оперировали, иначе бы не появились на улицах казахских городов террористы», — указывает Олеся С.

Отдельные комментаторы отмечают, что Назарбаев должен был учесть опыт других стран и не допустить, чтобы при его жизни в стране воцарился хаос, из-за которого даже его родственники лишаются своего высокого положения.

(сс) Esetok Протестующие в Актюбинске греются у костра

«Я в шоке. Не думала, что Назарбаев способен на то, что произошло в Казахстане. Ведь он работал из народа, видел, как всё происходило на Украине. Почему не учёл последствия, забыл всё?» — задаётся вопросом Ольга Н.

Напомним, 15 января на сайте государственного фонда Казахстана «Самрук-Казын» появилось сообщение о том, что председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, являющийся мужем Алии Назарбаевой — младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, покинул свой пост по решению совета директоров. Кроме того, ранее свой пост покинул председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название — «КазТрансГаз») Кайрат Шарипбаев, которого СМИ Казахстана называют мужем старшей дочери первого президента страны Дариги Назарбаевой.