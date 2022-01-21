Заявление посольства России в Вашингтоне о том, что заявления Белого дома о сроках российского «вторжения» на Украину являются вбросом и информационным давлением, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

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«Ох уж эти американские оракулы! Всё-то они предвидят, всё-то они предопределяют!» — отмечает «Флорида Х».

Многие пользователи пришли к выводу, что американская администрация своим пророчеством о якобы скором вторжении России на территорию Украину попросту растоптала последнее к себе уважение.

«Псаки следует обратно в школу отправить, а у учебного заведения, уже выдавшего ей аттестат, отозвать лицензию. Так позорить страну на мировой арене редко кому удавалось», — считает Yulia W.

«Такое впечатление, что Псаки и весь Белый дом очень хочет этого вторжения и пытается подвести ситуацию к этому, но Россия, как строгая мама, не позволяет непоседливому ребёнку баловаться», — подметила Галина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Белый дом очень рассчитывает на российскую «агрессию», ведь «плохая» Россия позволит США безнаказанно проворачивать свои грязные дела.

«Ну, Белый дом понять можно: план, санкции, информационная поддержка — всё готово, а эти гады в России всё никак не нападают», — отмечает Галина В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«О прогнозах Псаки: «Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замёрз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался». Но шутки в сторону! Эти прогнозы опасны тем, что под них может быть подвёрстана реальная провокация ВСУ с втягиванием России в конфликт», — указывает Алексей Г.

Часть людей предупреждает о том, что Соединённые Штаты сами могут устроить кровавую провокацию в Донбассе, чтобы спровоцировать Российскую Федерацию на ответные военные действия, а это уже не шутки.

«В перевод на нормальный язык: мы, США, определили, когда Украина нападёт на Донбасс для силового решения проблемы, а в случае, если после этого Россия вторгнется на Донбасс для защиты местных жителей и отпора украинцам, то тут же будет обвинена, что сама и устроила провокацию «нападение Украины на Донбасс». Вот только, объявляя об этом во всеуслышание, в Америке не учли тот факт, что в Минобороны РФ тоже прекрасно всё слышат, а значит, готовятся к таким провокациям. Вернее, готовятся к тому, чтобы эти провокации не осуществились. В таком случае все план Америки потерпят крах», — убеждён Сергей В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

Ряд пользователей указывает на то, что даже без осуществления прогноза всё равно США введут в действие заготовленные против России санкции.

«Просто раскручивают тему. Если вторжение не произойдёт, то Америка всё равно введёт новые санкции против России. Наверное, подготовили очень жёсткий пакет и пытаются его оправдать любыми средствами», — подозревает Arina A.

Напомним, 15 января посольство России в Вашингтоне опубликовало в Facebook заявление, в котором назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках российского «вторжения» на Украину. Дипломаты отмечают, что американская сторона воспроизводит один и тот же сценарий, заключающийся в том, чтобы бросить бездоказательное обвинение в сторону Российской Федерации, которое средства массовой информации будут мусолить и превращать «в главный инфоповод».