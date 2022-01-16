Возможность размещения российского вооружения на Украине не дает покоя западным СМИ. После заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова тема получила широкий общественный резонанс в социальных сетях. Опубликованы сотни недоумевающих комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

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«Не пора ли и России распространять обвинения о гегемонии и агрессии США по всему миру и на всех вещательных площадках мира?» — предлагает Владимир.

«Давно пора наказывать за ложные и дискредитирующие сведения/материалы. Чтобы каждое должностное лицо или СМИ сто раз подумало, прежде чем что-то заявить. Например, установить штраф в 1% за одно подобное сообщение к какому-нибудь налогу для фирм из страны-фейконосца. И года не пройдет, как инфополе станет чистым и благоухающим взаимовежливостью», — поддерживает АБ.

«Если Россия не нападёт на Украину, то, чтобы оправдаться перед Европой, это нападение они должны придумать! По любому Россию хотят сделать виноватой», — рассуждает Владимир.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

«Зачем ждать доказательств и ждать их, если правда придётся решать вопрос Украины. А то складывается впечатление, что Запад добивается от России гарантий, что она не вторгнется на Украину, а мы, как дураки, заявляем, что этого не будет. Что-то Запад не заявляет, что не будет расширять НАТО и помогать Украине», — замечает Пятигорск.

«Готовится эскалация в Америке, а не на Украине. Украина в данный период никому не нужна», — считает Алексей.

«Санкции — это агония бессилия. Это уже всему миру понятно», — пишет Сергей.

«А насчет Украины — ее вообще уже дано никто не спрашивает, решается вопрос безопасности двух крупных держав, а она тут просто разменная монета благодаря тем же США, потому что по факту она сейчас под их управлением. А должна быть независимой и внеблоковой, как когда-то обещалось, причем не на словах», — напоминает Дмитрий Седов.

«Какой смысл давать интервью CNN, которые заведомо распространяют фейки про Россию», — спрашивает Наталья.

«Кстати, сегодня знаменательная дата. 7 лет назад донецкое ополчение выкинуло бандеровскую шваль из захваченных зданий аэропорта, откуда укро-фашисты обстреливали город, убивая женщин, стариков и детей», — напомнил Иван Спиридонов.

СВ ДНР Донецкий аэропорт

«Понятно, что если не будет гарантий от НАТО, то не будет ни Украины, ни Грузии. Давно пора разобраться с этими территориями. Тридцать лет показали, что они не могут развиваться самостоятельно. Только в составе крупного государственного объединения. Очевидный факт. Спорить с ним могут только кастрюлеголовые. Но у них кастрюля вместо головы и одна функция — мазать дерьмом всех окружающих», — иронизирует Е.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на расшифровку интервью распространило информацию о том, что пресс-секретарь президента РФ якобы заявил, что Россия не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины. Дмитрий Песков отметил также, что обвинения «в подготовке провокации на Донбассе — ложные».

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