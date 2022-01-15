Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Москва не будет мириться с появлением Североатлантического альянса на российских границах, в особенности на территории Украины, учитывая также курс, который избрало для себя украинское руководство, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«В НАТО сплошные дальтоники. Бесполезно им цветные линии рисовать. Лучше сразу кулаком пригрозить», — считает Людмила Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия сделала всё на дипломатическом уровне, чтобы не допустить обострения отношений с НАТО, но Североатлантический альянс намерен идти на конфронтацию с Российской Федерацией и с этим уже ничего не поделаешь.

«Ну что, властители России, как вас там учила улица? Правильно наносить удары первыми! Хватить унижаться, пришло время действовать!» — обращается Егиазар Ш.

«Не надо рисовать красные линии, надо наносить удары. Так гораздо понятнее», — поделился своим мнением Денис К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Некоторые комментаторы отмечают, что российским дипломатам пора сделать шаг назад, чтобы на авансцену вышли представители Министерства обороны Российской Федерации.

«Америка шаг за шагом уже наступает на Россию, а российские дипломаты всё ещё о красных линиях говорят. Поздно уже, хватит трепаться, пора работать Вооружённым силам РФ!» — указывает Sharip S.

«У меня такое ощущение, что наши, когда говорят об этих линиях, прямо рекомендуют и говорят, где и что нужно сделать. Ну что за детский сад? Никогда в политике никакие уговоры не решают, если речь идёт о сильных игроках. Поэтому попытки российских дипломатов надавить на жалость обернутся в любом случае полным крахом», — убеждён Дмитрий Р.

Часть людей полагает, что Соединённые Штаты не слышат голос разума, им чужды такие понятия, как уважение и сострадание. Граждане убеждены, что России пора посмотреть на своего оппонента не как на «партнёра», а как на реального врага.

«Что бы там ни говорили, как бы что ни называли, Америке по барабану. Их волнует только своя выгода. И пока им хвост не прищемят ответными санкциями или военными действиями, они будут продолжать врать про российское вторжение и выставлять Россию в качестве мирового отщепенца. Нашим политикам пора перестать стесняться и начать уже действовать», — пишет Ольга С.

Ряд пользователей указывает на то, что Лавров абсолютно прав, когда говорит, что красная линия проходит по Украине. Дальше этой черты альянсу заходить ни в коем случае нельзя, иначе будут последствия, предупреждают граждане.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Если НАТО красные линии будет игнорировать в Азовском море, то им укажут путь возврата!» — пишет Катерина К.

Отдельные комментаторы призвали российское руководство не медлить, а скорее подстраивать свою оборонную доктрину согласно тому, как стремительно меняется мир вокруг России.

«Хватит уже считать линии! Если наши власти будут продолжать молчать, то скоро базы НАТО будут размещены уже в границах Российской Федерации!» — предупреждает Виктория М.

Напомним, 14 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, посвящённой итогам 2021 года, о том, что Москва не будет мириться с появлением Североатлантического альянса на российских границах, в особенности на территории Украины, учитывая также курс, который избрало для себя украинское руководство. «Это красная линия по-настоящему», — добавил глава МИД РФ.