Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО находится в критическом моменте для европейской безопасности и не пойдёт на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 15 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Тогда НАТО пойдет на… а впрочем, сами скоро узнают», — пишет Игорь А.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз руководство НАТО не желает идти России на уступки в вопросах безопасности, значит, российской стороне придётся принудить альянс сделать это.

«Значит, НАТО пойдёт на компромиссы по вопросам уменьшения. Тут третьего не дано, увы. Придётся альянсу иметь дело с российской «угрозой», которую они сами на Западе и культивировали всё это время», — указывает Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не требовала от НАТО чего-то сверхъестественного, просто наша страна добивалась гарантий безопасности того, что Запад не нападёт на Российскую Федерацию, и всё.

«Как таких слаборазвитых допускают к управлению? Они же угробят всех и себя тоже! НАТО предлагалось закончить всё миром. Какие тут могут быть компромиссы? Нет же, они хотят идти на конфронтацию. Ну, их конечно, дело, мы пытались убедить их отказаться от агрессивной политики», — отмечает Алексей С.

Часть людей полагает, что НАТО ставился вопрос не о компромиссах, Россия поставила ультиматум, требуя, чтобы альянс не совался в сторону границы Российской Федерации.

«Кто-то вообще говорил о компромиссах? Не заметил. Были сформулированы условия для мирного сосуществования. Их пытаются игнорировать. Но это уже проблемы НАТО», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что пора российской стороне сделать что-нибудь такое, чтобы Североатлантический альянс стал более сговорчивым.

«Вот когда российские базы будут стоять на границе с Америкой, тогда будет честный диалог, а пока они чувствуют себя королями положения», — считает Виктория М.

«Российской стороне пора окончательно снять розовые очки, отказаться от миролюбивой политики и начать отвечать на вызовы соразмерно этим самым вызовам. Враг у ворот! С этим пора уже что-то делать. Нельзя больше отсиживаться и призывать всех к миру. Этот мир нашим врагам поперёк горла встал, они его хотят разгрызть и проглотить», — убеждена Валентина С.

Нашлись и те, кто убеждены, что России пора вовсе прекратить обращать внимание на мнение Запада и просто следовать собственным интересам.

«Такой исход и дураку был известен. Чего наши от них ожидали? Надо идти напролом, наплевать на НАТО и США и на те деньги, которые в их банках, а также на их санкции. России пора начать действовать! Жёстко! Пора освободить оккупированные марионетками США республики бывшего СССР и стремиться возродить нашу вековую дружбу с соседними странами», — призывает Бахтиёр Р.

U.S. Department of State from United States Йенс Столтенберг

Напомним, 14 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в эфире Польского радио о том, что НАТО находится в критическом моменте для европейской безопасности и не пойдёт на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке.