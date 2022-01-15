В Тернополе на здании местного областного совета шквальный ветер разорвал на части огромный баннер с изображением главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры. Это произошло в пятницу, 14 января, сообщает Vesti.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Произошедшее обсудили читатели украинского телеграм-канала «Первый независимый» и в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова «Наглый» (также на его странице в социальной сети Facebook). Многие усмотрели в произошедшем «знак».

«Природа решила, что он неправильно там висит», — отреагировал Виктор.

«Всюду знаки. Даже природа против», — добавила Лора Д.

«Налетели ветры злые, да с восточной стороны», — пишет Вадим.

«Ветер перемен», — отметил один из комментирующих.

«Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь… Даже та земля не выдерживает этой напасти», — комментирует Людмила.

«Ну наконец-то хорошие новости с Украины», — отреагировал Igor B.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь. Нацизм. Украина

«А на восстановление потратят миллионы», — добавила Ольга.

«Скоро и всю преступную власть порвёт, как и их кумира!» — считает Микола Ш.

«Даже природа подала знаки», — отметила Жаннета.

«Ваш Бандера порвался. Следующего не несите», — не без иронии написал в своем телеграм-канале «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Ветер Кремля», — смеется Сергей С.

«Сама природа указывает [на то], что Украина развалится!» — отметил Олег К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Метеорологическая атака Путина, Бандере оторвал голову, в Харькове украинский флаг [разорвал] пополам (тайные знаки)… Так вот о каком нападении нас предупреждали наши «люби друзи» (дорогие друзья — О. П.) американцы», — иронизирует Alisa Fox.

«Я думаю, СБУ обязательно надо это расследовать», — не без сарказма добавил Andrey.

«Не вижу в этом ничего сверхъестественного. Этой ночью много чего порвалось. Вот если б Бандера порвался при полном отсутствии ветра, тогда я б поверил в чудо», — отреагировал egoriann.

«Не к добру однозначно», — считает Andrey Viktorovich.

«Новый баннер ещё больше, ещё дороже. И так по кругу пилить деньги», — пишет Yurii.

«Просто «вождь» увидел всю степень днища и решил валить из этого бедлама по частям», — смеется Victor R.

«Порвался на немецкий крест», — пишет Наталия Г.

«Какой герой, такая и ткань. Халтура…» — отметила Надежда Г.

«Когда флаг в Харькове порвался, как-то тревожно было, а от этой новости сразу просто праздник какой-то!» — отреагировала Светлана И.

«Не висится на Украине вечному эмигранту», — написал Валентин Г.

«А ветер по-любому от «агрессора», — добавил Владимир Ш.

«В Тернополе сильный ветер порвал баннер, посвященный Степану Бандере. Пожалуй, лучшее, что могло с ним произойти. Каких знаков природы вам ещё не хватает?» — пишет телеграм-канал «Запрещенная Украина».

Добавим, как сообщает украинское издание «Страна», в Харькове в парковой зоне вдоль Сергиевской площади порывом ветра разорвало на две части флаг Украины, установленный на самом высоком в стране флагштоке.

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