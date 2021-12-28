Оксана Переможенко, 28 декабря 2021, 17:30 — REGNUM В западноукраинском городе Тернополь вывесили огромный баннер с изображением националиста Степана Бандеры. 11-метровый чёрно-красный плакат, на котором изображён портрет лидера Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился на здании областного совета. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, который является автором данной инициативы.
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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие считают, что в нынешней Украине повсеместно навязывают в качестве героев нацистских коллаборантов и в то же время идет борьба с почитанием героев СССР.
«В Тернополе готовятся к ДР их местного героя. Имеют право, согласитесь, — считает украинский журналист Максим Назаров (автор телеграм-канала «Наглый»), он также продолжил, — Не лезли бы со своим батькой до нашого столу (к нашему столу. — О. П.), вообще б цены не было».
«Пусть не забудут большого друга Украины [Анджея] Дуду, который президентом Польши служит, пригласить на празднование днюхи польского террориста и польского же подданного Бандеры. То-то радости полякам будет», — с сарказмом написал Александр.
«Из-за такой позиции «имеют право» в отношении Бандеры и прочих упырей — стало возможно, что Жуков, Ватутин и Знамя Победы «права НЕ ИМЕЮТ». Вы сами, украинцы, предали своих героических предков и подчинились этим, которые «имеют право», позорники», — отреагировал Эдуард М.
«Так не работает. Бандера никогда не уживется с [советским военачальником, маршалом авиации, лётчиком-асом, трижды Героем Советского Союза Иваном] Кожедубом. Следовательно, будет либо только Кожедуб, либо только Бандера», — добавил Павел.
«А не коробит ли их от того, что домик, на который хотят повесить портрет, построили коммунисты?..» — поинтересовался Дмитрий Х.
«Что значит имеют право?» — возмутился «Миру Мир».
«Имеют право? С чего бы это?! Ах, да, Украина же не голосует в ООН против нацизма», — напомнила Ирина.
«Мы — страна абсурда. Президент — еврей, а в областном центре вывешивают портрет коллаборанта, который был заодно с теми, кто убивал евреев», — пишет 3475 Pavel.
«Вот из-за этого и проблемы все. Никогда Украина не будет единой! Разные мы!» — добавила Ника.
«Уже прям вижу, как Зеленский распорядился все снять и организаторов привлечь к уголовной ответственности. Но куда там? Слабак!» — отметил bezzzv.
«Нет, не имеют. Как не имеют права на подобное для Чикатило или Алоизовича», — пишет «Не Скажу».
«Не могут две полярные идеологии объединить страну, прекращайте носиться с этой бредовой идеей, она не работает, сколько еще лет надо, чтобы это понять? Они сильнее, потому что понимают одно: только их идеология «единственно верная». И нагибают остальных. И у них получается! А все потому, что свято и бескомпромиссно верят в свою правоту, а мы пытаемся найти компромисс и пробежать между капельками дождя. В итоге они «имеют право на своих героев», а мы — чужие в своей стране», — написала Людмила.
«Лечить и учить историю», — отреагировал КД.
«Бандера для всех или ни для кого. Тернополь 100% отделится, если что», — пишет EL.
«С таким подходом — «имеют право» — они скоро всю Украину портретами Гитлера увешают. Вы не думайте, что они на этом Шухевиче остановятся, будет Гитлер обязательно, к сожалению. Ещё и зиговать вас всех заставят, а кто не будет — тому штраф», — считает White.
«Не бывает двух идеологий в одной стране. Украине пора определиться со своими героями, страной. Слишком мы разные», — подытожил Александр.