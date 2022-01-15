Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену провести трёхсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина. Об этом 14 января заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», — отметил он, добавив, что американские партнёры «высказали глубокий интерес», но российская сторона никак не реагирует.

Читайте также: Зеленский позвал Байдена на трёхстороннюю встречу с Путиным

Заявление Ермака обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая бабушка» и «Наглый». У многих идея о трехсторонней встрече вызвала критику.

President.gov.ua Андрей Ермак

«Сына просит папу поговорить с чужим дядей», — смеется Борис.

«Интересно, на что он вообще теоретически рассчитывает в случае успеха? Что они оба сядут напротив Путина, держась за ручки (метафорически выражаясь), и будут строго на него смотреть, и тогда Путин раскается, испугается и согласится со всеми их требованиями?» — недоумевает «Эльфик».

"Болезнь прогрессирует», — с сарказмом отреагировал Алекс.

«Без папика — никуда», — смеется Галина.

President.gov.ua Джо Байден и Владимир Зеленский

«Когда разговаривают между собой взрослые дяди, воспитанный ребенок в разговор не встревает», — иронизирует KeS.

«Гнус (речь о Зеленском. — М. Р.) ещё не понял, что Путин с ним говорить уже не будет?» — поинтересовался один из комментирующих.

«Ну с Байденом Путину есть о чем перетереть. А о чем разговаривать Путину с клоуном (речь о Зеленском. — М. Р.), пока непонятно», — отметил Александр.

«Поднял трубочку да позвонил, при чем тут Байден? А потом говорит, что незалежные (независимые. — М. Р.) они», — пишет Валерий.

«Какой позор… И после этого Украина не под внешним управлением?» — задалась вопросом Влада.

«Зеленский хочет встречи на троих с Байденом и Путиным. Видимо, стрёмно с глазу на глаз, видимо, вот это колониальное ощущение и зависимость от большого брата не отпускает. Ну что ж, думается, верховному главнокомандующему будет сложно осознать, что те самые дяди уже обо всё поговорили без него. Печаль», — написал в своем телеграм-канале «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Лидеры стран с шутами не считаются!..» — отреагировал Mark C.

«Ну, хотеть — дело нехитрое», — смеется Юлия Борисовна.

«Когда тебя не поддерживает твой народ — поздно бегать к сюзерену за поддержкой. Зеленый ноль», — пишет Елена.

«Один только вопрос. А чьи интересы будет представлять Зеленский на этих переговорах??? Украинского народа??? Так мы ему не поручим… Олигархов??? Так они сами договорятся… Западных «партнеров»??? Так они уже все решили… Клоун — он и в Африке клоун…» — добавил Aleksandr I.

«Я пропустил, а Бубочка резко стал авторитетным парнем, чтобы его взрослые дяди с собой за один стол сажали?» — задался вопросом Konstantin.

«Я думаю, это все в рамках политтехнологий. Когда ты пустое место, но встречаешься с серьезными дядьками, часть их влияния — она как бы слегка перетекает тебе. И потом это можно продавать и внутри страны», — отметил Владимир Л.

«Чай и кофе подносить будет? Или ботинки чистить?» — пошутил Алексей.

«Та не дай Бог, хозяин подумает, что холоп посмел о чём-то договориться», — отреагировал egoriann.

«А зачем встречаться с Зеленским, если он ничего не решает? Владимир Владимирович встречается с тем, кто решает все за Украину — Америка. Вот и все. Все просто», — подытожила Ирина.

Читайте также: Сеть: «Встретят с цветами!» — 90% украинцев «будут защищать» страну от РФ