12 января 2022 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что более 90% украинского населения в случае «российской агрессии» станут на защиту Украины.

Оксана Переможенко, , 10:12 — REGNUM Более 90% украинского населения в случае «российской агрессии» станут на защиту Украины. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 news заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отвечая на вопрос, подготовлена ли страна к войне с Россией и не повторится ли ситуация 2014 года, когда Крым без боя отдали.

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это (нападение РФ. — О. П.) случится, это будет приговором для НАТО и будет большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они так долго вели переговоры, а это произошло», — приводит ответ главы офиса президента Украины украинское издание «Страна».

Заявление Андрея Ермака обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие не согласились с чиновником, указав на то, что гражданам Украины защищать нечего и воевать не за что.

«Защищать страну, которая их никогда не защищала, а только угнетала и обворовывала», — задумался Oleg S.

«Блажен, кто верует!» — с сарказмом отметил Sergei P.

«Да, коммуналка выше пенсии, холодные батареи и отключение света, офшоры Зеленского — это стоит защищать! Особенно ценою жизни!» — иронизирует один из комментирующих.

«Всегда один и тот же вопрос, как в одной голове уживаются идущая война с РФ и не идущая? А насчёт защищать… Крым вышел защищать и защитил. Без жертв. Единство элит и народа помогло. Живут мирно, что характерно. Западу это очень не нравится, что тоже характерно», — написал William Blake.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Однозначно! Всё верно! Украинцы — самый смелый народ! 90% немедленно и героически сдадутся в плен, защищая свою страну от разрушения. В Крыму видали как? А вы знали, что Крым на задании? Вот так и вся Украина уйдёт на задание. Все как один! Вот вам… Живите теперь с этим», — не без иронии добавил Виталий Б.

«Если надо защищать свой дом, семью — это другое дело, но если надо защищать этих упырей у власти, то вы уж там сами как-то…» — пишет Pidberezkiy.

«Да, прям комиссары будут подымать батальоны в атаку «За Ермака! За Зеленского! За Коломойского! За офшоры! За… коммуналку!» — шутит mad max.

«Сам Ермак будет из тех 10% с цветами встречать…» — добавил Алексей Х.

«Я ему верю, всё примерно будет так, как в Крыму», — с сарказмом отреагировал «Босс Босяк».

«Все-таки праздники не проходят бесследно…» — пошутила Ольга М.

«Будем встречать с цветами и благодарить», — написала Olga M.

«В Крыму уже показали, как надо защищать страну!» — отметил Игорь Иванович.

«Я так понимаю, 10% — это наши депутаты и все прихлебатели. Они будут переживать за Украину за границей», — добавил Саня Д.

«Судя по тому, как власть с народом обращается, пусть сами идут и воюют…» — отреагировал Aleksandr O.

«Ермак обязан так говорить, иначе главой офиса будет другой человек при, возможно, другом президенте. Украинцы на Украине ничего не решают», — добавил Pavelbg12.

Андрей Ермак President.gov.ua

«90% будут встречать освободителей. Вот что хотел донести этот агент», — написал Артур Д.

«Землю продали, предатели? Кто купит землю Украины, пускай её и защищает. Может, Россия этим «нападением» спасёт народ от вымирания и геноцида», — отреагировал «Ё Моё».

«Что же вы за 8 лет войны не подняли 90% украинцев, чего ждете?..» — с сарказмом поинтересовалась Елена Б.

«Андрей Ермак смело заявил, что в случае нападения России 90% украинцев будут защищать страну. Опросы же говорят, что с оружием защищать готовы лишь 33% граждан, а без оружия — лишь 20%. 30% готовы уехать от войны в безопасный регион или вообще за границу. И ещё 20% жили бы как жили. Думается, Зеленскому его персональные рейтинги тоже озвучиваются именно так. «Володя, у тебя 90%! Инфа сотка», — подытожил в своем телеграм-канале («Наглый») украинский журналист Максим Назаров.

Читайте также: Сеть: «Украину троллят?» — в NYT перенесли «вторжение» России на Украину