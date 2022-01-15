Украина абсолютно готова стать членом НАТО. Об этом 14 января заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете». По словам украинского чиновника, для Киева вступление в военный альянс является «вопросом жизни и смерти»

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО», — сказал он на виртуальном мероприятии «Атлантического совета».

Ермак подчеркнул, что украинская сторона с нетерпением ждёт, когда стране перечислят конкретные требования для предоставления Украине членства НАТО.

President.gov.ua Андрей Ермак

«Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти», — резюмировал чиновник.

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Заявление чиновника обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Новое Издание» и «headlines Украина». Многие отметили, что прежде, чем делать подобные заявления, стоило бы на референдуме поинтересоваться у украинских граждан, поддерживают ли они вступление страны в военный альянс. Иные также добавили, что в случае вступления Украины в НАТО страну поставят под удар России.

«Это решило меньшинство граждан. Пусть оплачивает американские милитарные аппетиты!» — написала НаталІя Д.

«А референдум не хотите провести, чтобы людей спросить???» — задался вопросом Вячеслав.

«Это надо читать так: Украина готова к самоликвидации», — смеется DА.

«Та я вижу, мы вообще всегда на всё готовы», — с сарказмом пишет egoriann.

«А НАТО абсолютно не готово оплачивать эту вечеринку», — отреагировал Max H.

«Хочет превратить Украину в горячую точку с боевыми действиями», — возмутился Владимир Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«А НАТО готово к Украине? Не думаю», — отметил Artem B.

«Сегодня НАТО — завтра этой недостраны не будет на карте!» — пишет Аlexei E.

«Украина или власти хотят? Я по паспорту гражданин Украины, у меня никто ничего не спрашивал», — добавил Алек.

«Для расширения кругозора или чисто поржать, скажите, пожалуйста, сумму членского взноса страны-участницы (годовая или ежемесячная)», — поинтересовалась Ульяна.

«Власти Украины кем угодно готовы стать ради выгоды», — с сарказмом отреагировала Elena.

«Так он смерти нам всем хочет своим маниакальным стремлением в НАТО?» — недоумевает Татьяна.

«Петруччо [Порошенко] тоже говорил, что [Украина] готова. Сейчас, наверное, уже совсем готова», — пошутил KeS.

«А НАТО знает об этом?» — смеется Александр.

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