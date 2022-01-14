14 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что на возможные шаги России по развёртыванию своих сил в Латинской Америке Соединённые Штаты Америки дадут решительный ответ.

Оксана Переможенко, , 13:04 — REGNUM Соединённые Штаты Америки дадут решительный ответ на возможные шаги России по развёртыванию своих сил в Латинской Америке. Об этом 13 января на брифинге в Белом доме заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Красные линии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Салливана обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие указали на то, что данное заявлении демонстрирует политику двойных стандартов, присущую американским деятелям.

«Это другое?» — с сарказмом поинтересовался Дмитрий З.

«Я стесняюсь спросить, что?» — написала Александра М.

«А, то есть это другое? Пусть тогда дальше своего континента не рыпаются», — пишет Elena.

«Так, а чего им нельзя? А НАТО можно?» — задался вопросом Петр.

«Решительно обеспокоятся?» — смеется Nickolay M.

«Молодцы. Теперь Россия по полному праву может давать ответ НАТО», — добавила Зоя Д.

«Латинская Америка сама должна решать, строить им у себя военные объекты или нет, или… а, не, это другое», — не без сарказма отметил Dmitry E.

«Портки поменяют разве что. Ваше время ушло, ребята…» — отреагировал «Kіевлянинъ».

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«Ну, эти «умники» не догадались, что Россия может пригласить те страны в союз, они же сами давят на то, что каждая страна «сама» может решить, когда ей «вступать» и уходить. Теперь понимаю, почему учителя в школах учат сперва подумать, потом говорить», — отметил veliarmon.

«Ой, чего так переживают? Это же оборонительный союз. А, я опять забыл выпить таблетки «Этодругин»…» — пошутил Pochtal'on Stechkin.

«А чё так? Это же слабые страны, они же должны как-то защищаться от американского агрессора, почему они не могут иметь свои ракеты на своей земле?» — с сарказмом спросил Дмитрий.

«Да ты шо, а что так, разве маленькая Куба может быть угрозой для США?» — смеется Александр.

«Это двойные стандарты», — добавила Natalia P.

«А шо ж такое?.. Значит в Украину, Прибалтику, Грузию можно, а в Латинскую Америку… [нет]?» — пишет Plamya.

«Решительный ответ уже видели в Афганистане, ломились… [как] лани…» — добавил 3475 Pavel.

«Вот шакалы! В сторону РФ двигаться — это демократия. А вот если РФ в сторону США, то они дадут решительный ответ. Интересно, а что РФ сейчас не права в своих законных требованиях от НАТО? Ведь это все предсказуемо», — написал Nikolay B.

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«Это единственный вариант их угомонить! Только размещение или угроза размещения может их хоть немного осадить. А, да, — ещё и партнерство с Китаем», — отреагировал один из комментирующих.

«Да кто вас слушать будет, что вы там решительный ответ дадите? Была возможность уже поговорить. Дальше, как говорится: «Следите за рукой», — пишет Александр.

«США дадут решительный ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке, заявил советник Байдена Салливан. Вот сейчас я не совсем понял, это Соединенные Штаты так помогают РФ объяснить свое противодействие усилению присутствия НАТО в Европе?» — с сарказмом подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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