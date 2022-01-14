Североатлантический альянс принял решение о принятии Украины и Грузии в состав альянса, но не устанавливал сроки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно», — сказал он.

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Заявление генерального секретаря НАТО обсудили в украинских телеграм-каналах: Klymenko Time, «Новое Издание» и «headlines Украина». Многие отметили, что НАТО нужна Украина в качестве раздражителя России. При этом страна может и не стать членом альянса.

«Не стоит дразнить Россию», — пишет один из комментирующих.

«Накаляют обстановку, поднимают ставки…» — пояснил «Токмак».

"А, да. Мы же возьмём вас, отстаньте уже. Ну, обещанного лучше подождать, чтоб приятнее было», — отреагировал Bohdan.

«Приняли решение, но не скажем — когда… Боятся свое лицо потерять…» — добавил Пашка 88.

«Так это решение он принял еще пятнадцать лет назад», — смеется Влад В.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО

«Это пусть народ решает, а не наши недоумки и альянс», — написала Natalya.

«Проще не мог сказать, что Украина никогда не будет в НАТО. Смысл этого виляния хвостом годами?» — не понимает «Kіевлянинъ».

"Нужно еще заявку на вступление в ОДКБ подать… Может, там быстрее возьмут…» — иронизирует Денис.

«А референдум не хотите провести?» — спросил Vladimir.

«Смотрите, чтоб ВВП (Владимир Путин. — М. Р.) на опережение не сыграл, как по Крыму, и не принял Украину в состав России, а то вы доиграетесь со своим НАТО, придурки», — не выдержал Артем.

«Переписать Устав НАТО? Легко», — с сарказмом добавил Alexandr.

«Примут, когда самого альянса не будет», — шутит Татьяна.

«А у народа Украины кто-то спросил, хочет ли он в НАТО? Хочет ли он попасть под первую атаку? Или парням за океаном… [плевать]?» — поинтересовался Viktor C.

«Правильно. Нельзя лохов разочаровывать. Пусть верят», — написал Сергей.

«Столтенберг озвучил повторно тот факт, что в 2008 году НАТО приняло решение принять Украину и Грузию в НАТО, но без указания четких сроков. То есть вечный раздражитель для России», — пояснил один из комментирующих.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Им нужна просто провокация, и всё, чтобы РФ предпринимала какие-то действия, потом говорить: вот видите, РФ — «агрессор», — отметил Андрей В.

«Зачем дразнят медведя? Явно доходяг никто никуда не примет. Вопрос: зачем делать такие заявления? Чего добиваетесь? Карибского кризиса — 2? Ну разместит РФ оружие на Кубе и в Венесуэле, ну США еще где-нибудь, на Аляске например. И что это даст? Всё равно от ядерной войны погибнут все, и неважно, кто выстрелит первым», — добавил один из комментирующих.

«Что закончится раньше — Украина или НАТО?..» — поинтересовался Андрей.

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