13 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс не пойдёт на компромисс с Российской Федерацией по вопросам расширения блока.

Оксана Переможенко, , 14:05 — REGNUM НАТО не пойдёт на компромисс с Российской Федерацией по вопросам расширения блока. Об этом 12 января в Брюсселе на брифинге по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам политика, Североатлантический альянс ответил российской стороне отказом на её требование по нерасширению НАТО. В частности, он заявил, что только Украина и 30 стран — членов НАТО могут решать, получит ли Киев членство.

Читайте также: Столтенберг заявил об отказе НАТО от компромиссов по расширению

Заявление генерального секретаря НАТО обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое Издание».

«Получается так, НАТО отказало России не брать Украину, но брать Украину не собирается», — написал в своем телеграм-канале «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Двери НАТО открыты, но заходить нельзя», — с сарказмом добавил «Марк Антоний».

«Украина нужна НАТО только для того, чтобы дразнить Россию, России уже… [плевать]», — отметил Dmitriy.

«Так ничего нового… Мы как буфер устраиваем всех и давно», — пишет Дмитрий.

«Чемодан без ручки», — написал об Украине Geka.

«НАТО нужна война, ибо это ее деньги, ее бизнес», — считает ИN.

Глава НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Как малые дети — НАТО как очередной резонанс для… [поговорить]. Или той, или иной стороне тянуть одеяло в свою сторону в диалогах с оппонентами — успокойтесь», — призвал Дмитрий.

«И что это значит? США и ЕС продолжат накачивать Украину кредитами. Сумма госдолга станет ещё больше. Где найти такого дурака, который выкупит этот госдолг?» — задался вопросом Максим Т.

«НАТО решило продолжать матросить Украину, но без бракосочетания, а так — на халяву!» — отреагировал Mark C.

«Я так понимаю, дружба России и Кубы вновь станет очень крепкой и кому-то неудобной?» — не без сарказма поинтересовался Даниил.

«Россия в ответ возьмет Венесуэлу», — добавил ОК.

«Украина достойна быть жертвой и погибнуть с честью за демократию!» — иронизирует Надежда.

«Все просто, если НАТО возьмёт Украину, то брать будет попросту некого, и Россия это утвердила», — отметил Хосе Ж.

«Ну, всё правильно! Пойти на поводу и согласиться с Россией нас не брать они не могут, но брать они нас не хотят! Логично», — добавил Mihail.

«Они просто показали свою гордость и независимость. От здравого смысла», — отметила Марина.

Поднятие флага НАТО Ian Houlding

«Не все так просто… Идет какая-то игра «под одеялом»… Россия точно знает, что на ее предложение по вопросам гарантии безопасности НАТО не согласится. Тогда зачем надо было это затевать? Да еще и громко об этих предложениях заявлять? Наверное, именно этот официальный отказ договариваться и нужен. А амеры стараются, с каждого утюга орут, подтверждают, что с Россией — ни-ни, никаких договоров, уступок — они же самые крутые в мире! Что-то интересное готовит Путин для НАТО, сюрприз, только вот боюсь, что это самое интересное очень не понравится НАТО», — предположила Елена П.

«Да ничего хорошего не будет. Особенно для нас [Украины]. Россия загнана в угол. Нет у неё никаких планов, похоже. Просто если начнётся войнушка, то сгорим мы все вместе — и ватники, и «патриоты» (украинские националисты. — О. П.). Ведь ракеты никого не выбирают. Перемолотят всех. И будет потом везде тишина и покой… Только пепел радиоактивный будет стоять несколько лет над планетой. Вот и все планы. Гаплык (конец. — О. П.) всем будет…» — ответила Olga Елене П.

«Если это перерастает в ядерный конфликт, а это в него перерастаёт, то тут никто победителем не выйдет», — добавил Tоmur.

«Плохая весть для Украины», — подытожил Серж.

Читайте также: Столтенберг разглядел «серьёзные разногласия» между НАТО и Россией