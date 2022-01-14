Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что возможное введение новых антироссийских мер в США, включающих санкции против президента России Владимира Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Разве какие-то отношения остались?» — удивляется Александр О.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия не должна искусственно поддерживать отношения с Соединёнными Штатами, потому что пора начинать вести самостоятельную игру на геополитической карте мира.

«И это будет правильно! Хватит играть, надо же, наконец-то, уже начинать полноценно жить без оглядки на США!» — поделилась своим мнением Наталия Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что окончательный разрыв отношений между Россией и США — это неминуемый результат многолетней антироссийской политики Америки.

«Всё к этому шло и будет, значит, логический исход. США своими антироссийскими действиями растоптали западников в стане российского руководства. Теперь у нас нет выбора, только жить порознь», — написал Сергей Н.

Часть людей полагает, что договориться уже не получится, потому что США выбрали окончательный и бесповоротный курс на обострение отношений с Россией.

«Что бы ни происходило на границе России и Украины, походу, Америка уже всё решила. Теперь надо опасаться провокаций. Пробиркой там потрясут или трусами Зеленского — неважно. Но это писец, товарищи. Вот для чего затеялась вся эта возня с госпереворотом в 2014-м. Иметь ручную бестолковую шавку, которая будет визжать и тявкать», — указывает Lisa M.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ряд пользователей указывает на то, что раз диалог не удаётся, то России пора вести себя более жёстко, иначе наша страна окажется не готова к нарастающему давлению извне.

«Почему Россия терпит всё это? Неужели нельзя раз и навсегда дать от ворот поворот Америке?» — задаётся вопросом Ольга С.

«Да потому, что нет сильной руки. Чего мямлить? Жёстче нужно ставить вопрос! С такими делами скоро мы точно будем раздавлены», — предупреждает Виктория М.

Отдельные комментаторы рассуждают над тем, может ли Россия по достоинству ответить на вызов, который ей предлагает Запад.

«У России просто нечем ответить на санкции. Придётся нам терпеть всякие издевательства со стороны США и Запада», — считает Alfonse D.

«Почему Российская Федерация поставила ультиматум именно сейчас? Потому что благоприятная обстановка. С одой стороны: за счёт искусственного поднятия цен на энергоресурсы и борьбой с российским газом Запад успешно компенсировал России ущерб от их санкций на годы вперёд. Со второй стороны: сейчас Российская Федерация имеет значительный отрыв от НАТО в военных технологиях, стоящих на вооружении. Смысл не в том, что показать США то, какие мы сильные и опасные, а в том, чтобы окончательно расставить все точки над «ё», — считает Владимир М.

Mil.ru Армия России

Напомним, 12 января пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что возможное введение новых антироссийских мер в США, включающих санкции против президента России Владимира Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений.