Неизвестные хакеры на сайтах министерства иностранных дел и министерства аграрной политики и продовольствия Украины разместили угрозы в адрес украинских граждан. Текст был размещён в ночь с 13 на 14 января на официальных сайтах украинских ведомств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские хакеры

Посещая сайт указанных министерств в ночь с 13 на 14 января, можно было увидеть лишь тёмный экран, на котором в красной рамке размещён текст на трёх языках: украинском, русском и польском. В тексте утверждается, что вся личная информация граждан Украины теперь находится в общем доступе. Украинцам предлагается бояться и ждать худшего.

«Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в обращении.

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Произошедшее обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Первый независимый», «Новое Издание» и «headlines Украина». Многие поинтересовались, как скоро в произошедшем обвинят Россию, и отметили, что очень похоже, что это подстроено украинскими деятелями.

«Шо, опять Путин?» — с сарказмом поинтересовался Игорь Х., указывая на то, что в подобных происшествиях на Украине «обычно» обвиняют Россию.

«Не — Петров и Боширов», — смеется Katarina B.

«Злые языки клевещут, что спецы из-за лужи (океана. — О. П.) приехали проверять украинскую кибербезопасность. Так что это не «путинская рука», точно…» — иронизирует Евгений.

«Петров и Боширов практикуются», — шутит Андрей.

Хакер

«На переговорах что-то пошло не так, и «люби друзи (дорогие друзья. — О. П.) с партнёрами» (имеется в виду Европа и США. — О. П.) решили устроить новый скандал с «Бошировым и Петровым»?» — задалась вопросом Alisa Fox.

«Ничего, ничего. В Киев едут британские специалисты по кибербезопасности. Они-то уж разберутся. Даже ума не приложу, чем бы они вообще занимались, если бы не эти так вовремя случившиеся хакерские атаки?!» — пишет Andre D.

«Непонятно, в чем тут прикол, это же просто сайты министерств, там нет никаких баз с персональными данными, это все равно, что визитки изрисовать», — отреагировал Magic Carpet.

«Ко всему прочему, вчера или позавчера прибыли спецы из Штатов по якобы кибербезопасности. И тут сразу появляется эта хе*ня в стиле подстрочного перевода и незнания тонкостей лексики», — заметил «Не Скажу».

«Уже Россию обвинили?» — спросила Ксения.

«Сейчас начнут болтать, что это «рука-нога Кремля и происки Путина», — с сарказмом добавил Николай К.

«Поляки развлекаются. Хотят Львов назад. Сталин, понимаешь, подарил Львов Украине. А сейчас Украина считает, что СССР их оккупировал. Единственная в истории оккупация, в результате которой страна не потеряла, а получила новые территории», — иронизирует Вячеслав.

Russianname Львов. Украина

«Миротворец» бы атаковали, за это многие сказали бы спасибо», — написал Сергей С.

«Сами и атаковали, чтоб обосновать важность своего существования, типа «вокруг враги, мы вас защитим», — предположил Валентин.

«Сами атаковали по указке Зеленского, потом напугали всех через СМИ, и сами подтвердили, что уже все работает. Лишь бы народ нищий не думал о конских ценах на продукты, топливо и неадекватные ценники на коммуналку. Классика. При Порошенко так же делали. Не смейте митинговать, а то «Путин нападет», — поделился своим мнением «Kіевлянинъ».

"Текст по-дебильному написан, как будто сами себя взломали для красивой картинки», — пишет 5ergey.

«Все хакеры мира молятся на Россию. Чтобы они ни делали — «виноват Путин», — пошутил RG.

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