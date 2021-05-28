Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Компания Microsoft обвинила хакерскую группу Nobelium в нападении на учетные записи электронной почты в более чем 150 странах. Об этом в своем блоге написал вице-президент по безопасности пользователей Microsoft Том Берт.

По его словам, Nobelium якобы связана с Россией и причастна к атакам на клиентов SolarWinds в 2020 году. В США хакерские атаке совершены на государственные агентства, исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации, написал Берт.

Он добавил, что деятельность четверти атакованных организаций связана с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере защиты прав человека.

Представитель Microsoft сказал, что хакеры получили доступ к маркетинговой системе Агентства США по международному развитию (USAID) и разослали электронные письма с фишинговыми ссылками с вредоносными программами.

В Microsoft считают, что хакеры не смогли воспользоваться уязвимость программ компании. Многие атаки были автоматически заблокированы.

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