Заявление постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ Александра Лукашевича о том, что Россия так и не услышала «адекватного ответа» со стороны других участников организации по поводу предложений в области безопасности, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 14 января в социальной сети «ВКонтакте».

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

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"До чего же неприятные и лживые мерзавцы — эти западные «партнёры», — заметил Григорий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобной реакции со стороны ОБСЕ стоило ожидать, ведь данная организация уже долгие годы игнорирует факты преступлений со стороны украинских военных на территории Донбасса.

«С неадекватными нельзя договориться. Не знаю, на что надеялись российские дипломаты. Сразу было понятно, что у НАТО и других западных организаций русофобский красный туман перед глазами. Они идут в наступление, и их только ответная сила может остановить», — считает Валентина Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные организации ведут себя самым наглым образом не только по отношению к Российской Федерации, но и к другим странам, а значит, вскоре это сыграет с ними злую шутку.

«Я не сторонник внутренней политики нашей власти, но евроамерикосы — это те ещё упыри! Настоящие служители Сатаны! Думаю, что и у России вскоре появится немало союзников, мечтающих впеньдюрить евроамерикосам по самое не хочу. Не из любви там какой-то к России, а потому что накипело уже», — пишет Юрий М.

Mid.ru Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич

Часть людей полагает, что только более решительные действия России по отстаиванию своих интересов убедят Запад в том, что с Российской Федерацией придётся считаться.

«Время тянут, сами санкции уже готовят. Переговоры с НАТО бесполезны. Они сомневаются в реальных возможностях Российской Федерации, а зря. Нечего с ними беседы вести, бессмысленная трата времени и сил. Дела делать надо, многополярные!» — советует Алексей Н.

Ряд пользователей указывает на то, что раз все западные организации решили «опрокинуть» Россию с гарантиями безопасности, то в первую очередь в опасности оказываются ненавистники нашей страны.

«Ну и всё. Ясно и понятно. Кто будет нападать, тот и агрессор! Российские власти предприняли всё на дипломатическом поле, что могли! Попытались не допустить военных соприкосновений. США и НАТО отказались от мира. Далее начинается самое интересное», — указывает Андрей Д.

«Похоже, Россия не удивилась подобному результату, так активно при этом инициировав эти переговоры. Было видно, что за этим что-то стоит. Есть какой-то долгоиграющий сценарий, суть которого мы скоро узнаем», — предполагает Лариса Д.

Osce.org ОБСЕ

Отдельные комментаторы уверены, что ничего страшного не произойдёт, каждый останется при своём и никакого дополнительного обострения отношений между Россией и Западом не случится.

«Ближайшие месяцы российский рынок отрастёт обратно к уровням октября. Ядерная война маловероятна, а другой быть, по идее, не может с НАТО. Поэтому всё, как и ранее, обойдётся тревожной риторикой с последующей нормализацией», — написал пользователь под псевдонимом «Профессиональные инвестиции».

Напомним, 13 января постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на пресс-конференции о том, что Россия так и не услышала «адекватного ответа» со стороны других участников организации по поводу предложений в области безопасности.