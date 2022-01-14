Соединенные Штаты Америки считают, что поводом для «вторжения» на Украину Российской Федерации якобы может быть диверсия, информационные операции и попытка переворота на Украине. Об этом заявил 13 января на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пiдозра. Зеленский

«США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота на Украине», — приводит слова Салливана украинское издание «Страна».

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году», — добавил он.

Читайте также: Помощник президента США оценил угрозу вторжения России на Украину

Заявление чиновника о попытке переворота на Украине обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Бородатая бабушка», а также на странице украинской журналистки Дианы Панченко в социальной сети Facebook. Многих заявление Салливана побудило задуматься над тем, что США опять «что-то» готовят на Украине, дабы затем иметь повод для обвинений в адрес России.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота на Украине — советник Байдена Салливан. Во-первых, Салливан, кто-кто, а вы точно должны знать, что у нас в стране не бывает госпереворотов. Только революции. А во-вторых, Владимир Александрович [Зеленский] ужеего/её предотвратил, ещё на пресс-конференции. Опять мимо. Ну и в-третьих, Данилов в очередной раз заверил, чтоникакой угрозы нападения РФ не существует. Так шо не надо нагнетать, вы там лучше решайте с РФ свои проблемы, но не за наш счёт…» — иронизирует автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

«У нас не будет переворота, у нас просто у людей лопнет терпение, и народ, доведенный до ручки этой… властью, вынесет ее… и… [плевать] будет всем на все внешние факторы и угрозы», — написал Name.

«Ага, лопнет. На кухне и в этих ваших интернетиках…» — усомнился «Не Скажу», отвечая ему (Name).

«Ну когда у людей жрать будет не за что купить, оплатить коммуналку и семью прокормить и при этом негде будет заработать, тогда и посмотрим», — ответил ему («Не Скажу») Name.

«Только революция! Какой… переворот? Мирная акция!» — с сарказмом отреагировал Alexey L.

«Переворот — это неудавшаяся революция. Революция — это удавшийся переворот», — отметил Владимир Васильевич.

«Не так волнителен сам праздник, как его ожидание», — иронизирует «Ежик Кс».

«Хватит трясти нас! Решайте свои проблемы без нас!» — не выдержала Света В.

«Если США чего-то не исключают, значит, они это «что-то» запланировали сами. Зеленский, видать, их подзаманал», — написал «А».

"Короче, говорите прямо. Мы готовим провокацию, чтобы обвинить Россию и чтоб влепить потом санкции», — пишет Hyper Code.

«Что-то амеры готовят на Украине. Подготавливают общественное мнение. Снова кровь», — задумался Stas13.

«В 2013-м был святой майдан, а всё остальное теперь — госпереворот», — с сарказмом подчеркнул Олексій Б.

Mstyslav Chernov Cамообороновцы выносят товарища по Институтской улице. Киев. Майдан 2014

«Пора выпустить каталог переворотов, чтоб люди могли ориентироваться», — иронизирует Александр С.

«Из сказанного я понял, что американцы уже назначили дату переворота?» — поинтересовался Аркадий Л.

«Это «запахло» усилением режима Зеленского в связи со всякими нововведениями в экономике страны, т. к. есть недовольство. И теперь любое самое народное и праведное недовольство с выходом на митинги назовут попыткой госпереворота при помощи России…» — подытожил Roman K.

Читайте также: «Уничтожить то, чего нет» — Киев: РФ «хочет уничтожить» государство Украина