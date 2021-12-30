30 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что крупного скопления российских войск на границе России и Украины не наблюдается.

Мирослава Романенко, , 12:44 — REGNUM Большого скопления российских войск на границе России и Украины не наблюдается. Об этом 29 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию «Настоящее время» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично», — приводит слова главы СНБО Украины ИА Красная Весна.

По словам чиновника, для полноценной интервенции на территорию Украины России нужно увеличить численность группировки на границе как минимум в три-пять раз.

«Намного больше, чем есть на сегодняшний день», — уточнил он, добавив, угроза вторжения на Украину со стороны России все же имеется.

Алексей Данилов President.gov.ua

Заявление главы СНБО Украины обсудили в телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», журналиста и публициста Юрия Ткачева. Многие восприняли несерьезно слова чиновника.

«Это как так!!!» — с сарказмом отреагировал FREEDOM.

«Прячутся, что ли?» — смеется Vasy P.

«После праздников появятся. Надо же отдохнуть нормально», — шутит Наталья.

«А жаль», — пишет Evgeniy O.

«То наблюдаем, то не наблюдаем, что ж такое?» — поинтересовался не без сарказма «А». «Так 25-го [декабря] должны же были… Нет? Рассосались?» — пошутил один из комментирующих.

«Ну надо же! Да, живите на свои!» — написала Elina G.

«Да что этот Путин себе позволяет?! Срочно санкции!» — смеется Telema.

«Мысль у Данилова какая-то незаконченная. Ну, не наблюдает он войск и что? Значит, можно нападать на Донбасс?» — задался вопросом Serzh G.

«Все ушли на корпоратив», — смеется Inna A.

«Это заявление ничего не значит. Когда им надо будет, они сразу их увидят», — отметил egoriann.

«Они там есть, просто наблюдатель пока отошёл и наблюдать некому, вот и не наблюдают», — с сарказмом добавил Валентин.

«Опять букет выкидывать и новый каравай печь! С этими вторжениями одни расходы!» — пошутил Павел.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Через тайные подземные туннели нападут. Из Москвы прямо в Киев», — иронизирует Esve.

«Конечно нет, они ж «напали» на Украину 24.12», — шутит один из комментирующих.

«Они рассредоточились», — не без иронии добавил «КК».

«Они там что курят? То Россия в 2014 году напала, то 25.12 нападёт, то не наблюдает. Точно что-то курят», — подытожила Nushma.

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