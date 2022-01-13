Решение сенаторов из Демократической партии США предложить ввести санкции против ключевых лиц в российском руководстве, включая президента России Владимира Путина, в случае «вторжения РФ на Украину» вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

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»Идут они лесом со своими санкциями! Всё, что не делалось ими, только нам во благо пошло!» — считает Антон Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что США намереваются добить российскую экономику, которая всё никак не может рухнуть под давлением нескончаемых санкций.

«Ну, теперь всё ясно как дважды два. Они просто хотят разрушить экономику нашей страны, чтобы провести то же самое, что провели в 93 году. А Украина — всего лишь прикрытие», — указывает Анастасия М.

Некоторые комментаторы упрекают Америку в трусливой политике, которая выливается в применение санкций, вместо того чтобы достойно ответить на те вопросы, которые поднимает Россия по поводу гарантий безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Молодцы, конечно, но почему они физически не помогут воевать с «Россией в Донбассе»? Почему «не вернут» Украине Крым? Почему не помогут в борьбе с коррупцией? Почему не помогут Украине с экономикой? Почему после дружбы с США Украина стала самой нищей страной Европы? Потому что Америке очень нравится, когда у остальных всё плохо, а у неё одной всё очень хорошо», — написал Алексей К.

Часть людей полагает, что санкционная политика уже не способна оказать существенное воздействие на Россию.

«Поздно, американцы, уже слишком поздно санкции вводить. Удар нужно делать неожиданно, а Россия за это время подготовилась к любому противостоянию с западным миром. Теперь вы санкциями себе вредите, а не проводите политику давления на Российскую Федерацию», — обращается Аревик Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

Ряд пользователей указывает на то, что если США перейдут все разумные границы, то они повстречаются с самым жёстким ответом, который им уготовила Российская Федерация.

«Янки и их натовские прихвостни не понимают, что «сжимают пружину». Наша страна, весь российский многонациональный народ, имеет огромный исторический опыт побед над вражинами. И как только прозвучит грозный клич, вся страна сожмётся в могучий кулак, и наши полки припомнят им про санкции, сотрясая победоносной поступью улицы занятых вражеских городов», — пишет Ирина Ф.

Нашлись и те, кто убеждены, что санкции всё же наносят ущерб российской экономике, а страдают от них в первую очередь простые граждане.

«США давят же не просто так. Они знают, на какие больные точки следует давить. Почему цены в магазинах российских растут? Потому что их владельцам обрубили все западные «радости», и они компенсируют это за счёт простых граждан. Любые санкции, будь они против всей станы целиком либо же против отдельных олигархов, призваны сломить волю российского народа, чтобы он в ярости бросился на своё правительство. Люди могут сколь угодно верить в армию, но жизнь расставит всё на свои места», — убеждён Павел И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Напомним, 12 января на сайте американского Сената появилась информация о том, что сенаторы из Демократической партии США предложили ввести санкции против ключевых лиц в российском руководстве, включая президента России Владимира Путина, в случае «вторжения РФ на Украину».