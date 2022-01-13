Заявление заместителя министра обороны России Александра Фомина о том, что игнорирование Североатлантическим альянсом инициатив России, направленных на деэскалацию обстановки, создаёт предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США — Россия

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Минобороны России Александр Фомин

»Гегемону и НАТО веры нет! Одно враньё с их стороны и сплошное лицемерие! Мы видим, как НАТО разваливается под натиском обстоятельств, а США теряют шапку царя горы. А коварный ВВП снова всех переиграл. ОДКБ рулит!» — пишет Григорий М.

Многие пользователи пришли к мнению, что подобного исхода событий стоило ожидать, потому что западные страны привыкли разговаривать со своими оппонентами только демонстрацией силы.

«Всем известно, что США создали свою империю зла на крови ни в чём не повинных людей, развязывая малые и большие конфликты на всей планете. Они не собираются отказываться от своей проверенной десятилетиями и даже столетиями кровавой стратегии», — уверен Александр О.

Некоторые комментаторы отмечают, что деэскалация для НАТО будет означать значительное сокращение финансирования, а для военного производства в США — потерю большой доли прибыли.

«А кто говорил, что НАТО это добрая фея? Если будет мир на планете, то оружейные заводы и их хозяева обанкротятся. Все войны осуществляются за счёт денег. Не забывайте об этом!» — обращается Мариана Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Часть людей полагает, что Североатлантический альянс мог бы безоговорочно учитывать интересы Советского Союза, но Российская Федерация уже не вызывает в НАТО трепета, который сопутствовал в отношениях с СССР.

«А поклонники российского правительства думали, что стоит только Путину строго взглянуть в сторону НАТО, как все вокруг встанут по стойке смирно? А оно видишь, как вышло. Пора бы, господа ура-патриоты, вернуться в реальный мир. Россия не так сильна, как вам того хотелось бы», — отмечает Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что альянс напрасно тянет время, ведь так или иначе придётся выбирать: деэскалация либо продолжающаяся эскалация.

«Где-то мелькало, что будет некий 3-й этап переговоров, который как раз всё и решит. Зачем тянуть кота за хвост, если они не собираются «давать гарантии»? Время выиграть кто-то хочет? 3-й этап должен быть заключительным, так что эта пара дней им форы не даст», — считает Анастасия М.

Отдельные комментаторы убеждены, что у российской стороны в этом вопросе всё схвачено. Вскоре, когда Запад даст свой ответ относительно гарантий безопасности, Россия продемонстрирует то, на что она способна, верят граждане.

«Не стоит переживать. Прогнутся. Ибо в иной ситуации им придётся столкнуться с тем, что им Россия подготовила. А подготовила она им, в самом мягком варианте, себя, самостоятельную, сильную и амбициозную. А вот в плохом варианте…» — пишет Тимур А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Скорее всего, так и было задумано. В России не лохи сидят, чтобы выкладывать все карты сразу. Но вот интересно, что будет после всего этого показательного выступления и повтора угроз. Явно же, что что-то заранее приготовили. Миру мир, как на плакатах раньше писали!» — написал Максим Р.

Напомним, 12 января заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе о том, что игнорирование Североатлантическим альянсом инициатив России, направленных на деэскалацию обстановки, создаёт предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности.