Заявление главы Россотрудничества Евгения Примакова о том, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, который мотивировал это тем, что структура «не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью», стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 13 января в социальной сети Facebook.

Евгений Александрович Примаков. Глава Россотрудничества

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"В Казахстане здравомыслящие люди в шоке от такого назначения. Как это могло произойти?» — задаётся вопросом Светлана С.

Многие пользователи оказались солидарны с главой Россотрудничества в оценке того, что собой представляет назначенный в Казахстане министр информации и общественного развития.

«Достаточно прямолинейно, но как по-другому выразить отношение к человеку, который неоднократно высказывался против русских, подвергая их унижению на казахской земле? При том, что речь идёт о людях, родившихся там! Если упомянутый казахский политик во всеуслышание признаёт, что был не прав, и раскаивается, а также в качестве демонстрации готовности к сотрудничеству выдвинет несколько инициатив в пользу улучшения уровня жизни русских в Казахстане, посмею предположить, что и Евгений Александрович готов будет пересмотреть вопрос взаимодействия с министерством информации Казахстана. Лучше проблему решать на старте, чем разгребать по ходу нарастающий ком взаимонепонимания. Если этот вопрос не решить сейчас, то скоро опять услышим о языковых патрулях на улицах городов Казахстана», — предупреждает Любовь Т.

T.me/s/evgenyprimakov Опубликованные Евгением Примаковым цитаты, ранее появившиеся в социальных сетях за авторством казахстанского министра Аскара Умарова

Некоторые комментаторы отмечают, что Россотрудничество ранее вело диалог с теми странами, в которых власти не отказывали себе в удовольствии поддерживать русофобские настроения, но в случае с Казахстаном всё сложилось совершенно иным образом.

«Россотрудничество ради ложных амбиций руководителя устраняется от своей прямой деятельности из-за какого-то недалекого руководителя в Казахстане. Что бы он делал, если бы другая ядерная страна сказала что-нибудь плохо о России? Вёл бы с ней диалог? Ах да, так же оно и было всё это время! Да постоянно разговаривали и он лично работал с русофобами!» — напоминает Лион М.

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Часть людей считает, что Примаков слишком много на себя берёт, ведь его организация занимается лишь общественной работой, а не внешнеполитической.

«В данном случае Примаков должен более правильно позиционировать себя, публично заявляя об отказе от работы с государственным учреждением Казахстана. Россотрудничество — не аналог Министерства информации Российской Федерации, его функция в Казахстане заключается лишь в том, чтобы работать с общественными структурами и не подменять работу внешнеполитических ведомств России», — указывает Вячеслав Н.

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Ряд пользователей указывает на то, что Россотрудничество просто не могло не отреагировать на откровенного русофоба во власти Казахстана.

«Господин Примаков надеется, и мы точно знаем, что назначение на пост одного чиновника никак не повлияет на дружбу и взаимопонимание двух народов. Это первое. Россотрудничество как таковое занимается не дипломатией и управлением государством, а межнациональными культурными связями и, конечно, поддержкой соотечественников и продвижением русского языка и культуры. В связи с этим позиция Примакова абсолютно правильна и соответствует его деятельности», — считает Svetlana C.

Аскар Умаров. Новый министр информации и общественного развития Казахстана

Нашлись и те, кто усмотрели новые болевые точки во взаимоотношениях между Россией и Казахстаном. Граждане считают, что русофобия недопустима ни в каком проявлении и глава Россотрудничества принял правильное решение, жёстко отреагировав на скандальное назначение министра в Казахстане.

«Явно что-то не так пошло. Спешный приказ Токаева о выводе миротворцев, затем назначение этого министра. Примаков молодец, что не стал молчать! Посмотрим, что дальше будет», — написал Василий М.

Напомним, 12 января глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своём Telegram-канале о том, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это тем, что структура «не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью».